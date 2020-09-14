Фотофакт

Неправильный капитализм

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У каждого явления есть свое начало и имеется свой конец. Возьмем, к примеру, благосостояние человечества. На чем оно устроено, на каких критериях зиждется? Думаю, что все согласятся, что одной из его основ (китов) является... ненасытное потребительство. Получается, и ему есть свое завершение.

Спросите, каковы признаки его заката? Озвучу, лишь свое, сугубо личное мнение: последний час человеческой жадности начнется... с началом эпохи сплошных подделок, фальсификатов и контрафактов.

Наглядная иллюстрация — этот кирпич (говорят, какой-то «прохладненский» — точно не скажу). Посмотрите: в стопке кирпичей на поддонах можно найти и изделия из обожженной глины невообразимых кубических размеров, не укладывающихся в установленный госстандарт.

Скажете, мол, обычные нормативы брака? Так это в СССР такие нормативы существовали. Сейчас же рынок, капитализм на дворе! Какой-то неправильный капитализм у нас выходит.

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