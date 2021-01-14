Соболезнование

Не стало Руслана Солтамакова

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Руслан Солтамаков

12 января пришла печальная весть о кончине почетного строителя России, заслуженного строителя Чечено-Ингушетии и Республики Ингушетия Руслана Мехтиевича Солтамакова, внесшего неоценимый вклад в развитие строительной отрасли страны в целом и нашей республики в частности. Руслан Солтамаков на примере своей жизни доказал, как нужно любить свою профессию, оставаться верным избранному однажды пути.

Руслан Мехтиевич вырастил целую плеяду талантливых учеников, которые успешно продолжают дело своего наставника. В одном из последних материалов о нем в газете «Ингушетия» на вопрос, какими принципами он руководствуется в жизни и работе, Руслан Мехтиевич ответил: «Выполнять любую работу продуманно и аккуратно. В своих отношениях с людьми поступать так, как бы вам хотелось, чтобы поступали с вами. И всегда помнить, что у всего в этом мире есть начало и свой конец...»

Коллектив газеты «Ингушетия» присоединяется к многочисленным соболезнованиям по поводу кончины этого замечательного человека, желает терпения его близким и родным.

Дала къахетам болба цун, гешт долда.

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