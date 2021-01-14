Не стало Руслана Солтамакова

Руслан Мехтиевич вырастил целую плеяду талантливых учеников, которые успешно продолжают дело своего наставника. В одном из последних материалов о нем в газете «Ингушетия» на вопрос, какими принципами он руководствуется в жизни и работе, Руслан Мехтиевич ответил: «Выполнять любую работу продуманно и аккуратно. В своих отношениях с людьми поступать так, как бы вам хотелось, чтобы поступали с вами. И всегда помнить, что у всего в этом мире есть начало и свой конец...»

Коллектив газеты «Ингушетия» присоединяется к многочисленным соболезнованиям по поводу кончины этого замечательного человека, желает терпения его близким и родным.

Дала къахетам болба цун, гешт долда.