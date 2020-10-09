В конце сентября завершился второй этап профилактического мероприятия «Внимание — дети!». И несмотря на то, что в этом году, в целом по стране число несчастных случаев с участием детей в ДТП снижается, любая беда, связанная с ребенком, нормальным человеком воспринимается с болью в душе.

Немного цифр. В течение года на территории Назрани зарегистрировано 22 ДТП в которых погибло 7 и пострадало 36 человек. Увы, среди погибших — один несовершеннолетний, а в числе раненых — 7 детей.

По словам начальника городской Госавтоинспекции капитана полиции Башира Альдиева, анализ происшествий свидетельствует о том, что несчастные случаи являются, в основном, следствием игнорирования взрослыми средств пассивной безопасности — детских удерживающих кресел и ремней безопасности.

— Огромная просьба к взрослым — не испытывать судьбу, — говорит он. — Не подвергайте свою жизнь и, прежде всего, жизнь детей опасности. Я уже не говорю о том, что отсутствие этих средств является одним из видов правонарушений. Хотелось бы, чтобы об этом неустанно рассказывали дома, в школах, на каких-то общественных мероприятиях, сходах населения и т. п. Может, не мытьем, так катаньем хоть что-то до кого-то дойдет, и это спасет чью-то жизнь.