Безопасность

Преступная безучастность

Не мытьем, так катаньем достучаться до сознания

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Безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь только мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие, водители транспортных средств. Увы, наша безучастность, зачастую граничащая с безответственностью, приводит к тому, что дети становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

В конце сентября завершился второй этап профилактического мероприятия «Внимание — дети!». И несмотря на то, что в этом году, в целом по стране число несчастных случаев с участием детей в ДТП снижается, любая беда, связанная с ребенком, нормальным человеком воспринимается с болью в душе.

Немного цифр. В течение года на территории Назрани зарегистрировано 22 ДТП в которых погибло 7 и пострадало 36 человек. Увы, среди погибших — один несовершеннолетний, а в числе раненых — 7 детей.

По словам начальника городской Госавтоинспекции капитана полиции Башира Альдиева, анализ происшествий свидетельствует о том, что несчастные случаи являются, в основном, следствием игнорирования взрослыми средств пассивной безопасности — детских удерживающих кресел и ремней безопасности.

— Огромная просьба к взрослым — не испытывать судьбу, — говорит он. — Не подвергайте свою жизнь и, прежде всего, жизнь детей опасности. Я уже не говорю о том, что отсутствие этих средств является одним из видов правонарушений. Хотелось бы, чтобы об этом неустанно рассказывали дома, в школах, на каких-то общественных мероприятиях, сходах населения и т. п. Может, не мытьем, так катаньем хоть что-то до кого-то дойдет, и это спасет чью-то жизнь.

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