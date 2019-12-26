Семья добросовестного плательщика не относится к категории с высоким достатком — своевременно рассчитываться с гарантирующим поставщиком им непросто. Тем не менее, уже много лет Дарихан Уматгиреевна ежемесячно до 10 числа приходит в центр обслуживания клиентов и исправно оплачивает свои счета.

Благодарность за безупречную платежную дисциплину победителю выразил лично директор филиала Адам Цечоев. Главный энергетик республики навестил ответственного абонента и подарил ей стиральную машину. Кроме того, выяснив, какую сумму внесла женщина за потребленную электроэнергию в 2019 году, возместил её полностью из личных средств.

«Одним из фундаментальных принципов нашей работы является бесперебойное и качественное электроснабжение. Его реализация невозможна без своевременных расчетов потребителей с предприятием, исполнения ими своих договорных обязательств. Именно платежная дисциплина — залог успешного функционирования не только энергосистемы, но и в целом экономики региона, — отметил Адам Цечоев. — Поэтому не думайте, что ваш вклад в обеспечение энергетической безопасности незаметен. Это не так. В непростых финансово-экономических условиях и актуальной для республики проблемы неплатежей вы некий символ добросовестности, честности и аккуратности. Ваш пример — залог того, что в домах будет светло, а производственные и социальные учреждения будут работать без сбоев. Огромное вам спасибо от всех энергетиков Ингушетии».