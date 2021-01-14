— Прием граждан сотрудниками данных подразделений будет осуществляться по новому адресу в прежнем режиме, — рассказал газете «Ингушетия», главный специалист — эксперт ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации Амирхан Бузуртанов. — Ознакомиться с графиками личного приема граждан можно на интернет-сайте Управления ФССП России по Республике Ингушетия в разделе «Обращения» (подраздел «Личный приём граждан»).

Собеседник подчеркнул, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации Управление ФССП России по Ингушетии уведомляет граждан, что прием должностными лицами проводится строго по предварительной записи.

— Судебные приставы Ингушетии осуществляют предварительную запись на личный прием граждан с использованием электронного сервиса «Запись на прием» на официальном сайте УФССП России по Республике Ингушетия (r06.fssp.gov.ru), а также посредством телефонной связи, — пояснил Бузуртанов. — При организации личного приема граждан судебными приставами принят и реализуется весь комплекс неотложных противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Наличие маски и перчаток у заявителей и должностных лиц службы судебных приставов обязательно.