Рокировка
Назрановское городское и Назрановское районное отделения УФССП по Ингушетии работают по новому адресу
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии информирует жителей республики, что Назрановское городское и районное отделения судебных приставов, ранее находившиеся по адресу г. Назрань, ул. Победы, 66, с этого года будут функционировать в здании, находящемся по адресу г. Назрань, ул. Московская, 13а (вход с торца, второй этаж).
— Прием граждан сотрудниками данных подразделений будет осуществляться по новому адресу в прежнем режиме, — рассказал газете «Ингушетия», главный специалист — эксперт ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации Амирхан Бузуртанов. — Ознакомиться с графиками личного приема граждан можно на интернет-сайте Управления ФССП России по Республике Ингушетия в разделе «Обращения» (подраздел «Личный приём граждан»).
Собеседник подчеркнул, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации Управление ФССП России по Ингушетии уведомляет граждан, что прием должностными лицами проводится строго по предварительной записи.
— Судебные приставы Ингушетии осуществляют предварительную запись на личный прием граждан с использованием электронного сервиса «Запись на прием» на официальном сайте УФССП России по Республике Ингушетия (r06.fssp.gov.ru), а также посредством телефонной связи, — пояснил Бузуртанов. — При организации личного приема граждан судебными приставами принят и реализуется весь комплекс неотложных противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Наличие маски и перчаток у заявителей и должностных лиц службы судебных приставов обязательно.