Фотофакт

Апогей лицемерия

Назрановский район стал чище?

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Лицемерие въелось в нашу плоть и кровь, клещами вцепилось в сознание, накрепко впилось в разум, манипулируя им по своему усмотрению. Думаем одно, говорим другое, делаем третье. А все для чего? Это вопрос из вопросов! Оно, конечно, жизнь — театр, и мы в нем актеры. Но не театр же абсурда?!

Взгляд уцепился за местную новость о том, что волонтеры собрали больше ста мешков мусора в Назрановском районе. Молодцы ребята! Всегда поддерживал и буду поддерживать любые акции и начинания экологических активистов. Речь о другом.

На днях нелегкая занесла в самый центр с. п. Сурхахи. Здесь, на дне пересохшего русла речки Кенч, уничтоженной нами своими руками, этого мусора можно собрать несколько большегрузных самосвалов на небольшом участке. У кого ни спроси — никто не знает, что за «инопланетяне» эти отходы сюда скидывают. А живут «респонденты» в трех метрах от русла, превратившегося в заросший овраг.

Но больше всего, конечно, забавляет (и добивает окончательно) трафарет с надписью «Водоохранная зона»! Вот это верх лицемерия! Что называется — его апогей!

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