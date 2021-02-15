Взгляд уцепился за местную новость о том, что волонтеры собрали больше ста мешков мусора в Назрановском районе. Молодцы ребята! Всегда поддерживал и буду поддерживать любые акции и начинания экологических активистов. Речь о другом.

На днях нелегкая занесла в самый центр с. п. Сурхахи. Здесь, на дне пересохшего русла речки Кенч, уничтоженной нами своими руками, этого мусора можно собрать несколько большегрузных самосвалов на небольшом участке. У кого ни спроси — никто не знает, что за «инопланетяне» эти отходы сюда скидывают. А живут «респонденты» в трех метрах от русла, превратившегося в заросший овраг.

Но больше всего, конечно, забавляет (и добивает окончательно) трафарет с надписью «Водоохранная зона»! Вот это верх лицемерия! Что называется — его апогей!