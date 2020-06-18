Городской пруд в Назрани является местной достопримечательностью, которая уже более 50 лет радует жителей и гостей города своим видом и набережной. Сюда люди приходят посидеть в кафе на набережной или полюбоваться расположенным здесь фонтаном.

Но экологическое состояние этого водоема нередко вызывало нарекания среди проживающих рядом жителей. Газета «Ингушетия» четыре года назад даже проводил опрос, желая узнать их мнение о необходимости наличия пруда в центре города. Признавая, что это красивое место для отдыха, некоторые все же жаловались, что затхлая вода является рассадником комаров. Кроме того, несмотря на запрет Роспотребнадзора купаться в нем, периодически этот запрет нарушают, и редкий год проходит без того, чтобы здесь не произошел несчастный случай.

По мнению других, пруд надо осушить и построить на этом месте элитный микрорайон.

В последнее время особенно было заметно, что пруд действительно неухоженный и нуждается в реабилитации. В нем было много ила, наблюдалось «цветение», также были выявлены тяжелые металлы и токсичные вещества.

Его реконструкция оказалась возможной благодаря включению этого водного объекта в нацпроект «Экология» в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Городу удалось получить на возрождение пруда более 150 миллионов рублей.

Работы были начаты в прошлом году. На первом этапе была проведена очистка водоема от мусора и отложений. Потом пруд расчистили от илистого грунта и выровняли его береговые откосы. Берег водоема закрепили геосинтетическими материалами.

Пруд площадью 21 га за небольшой срок удалось привести в норму, заполнить чистой водой, и рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории, здесь высадят многолетние растения. Итогом работ станет восстановленный природный баланс и природная красота пруда. В 2020 и 2021 годах в Ингушетии приведут в порядок пруды в Карабулаке и Малгобеке.

То, что с водой происходит неладное, первым заметил администратор лодочной станции Селенгерей Евлоев. Вечером во вторник он заметил по краю пруда пенистое вещество. Решил дождаться утра и выяснить, откуда оно появилось.

— Вчера сначала пена стала появляться по чуть-чуть, потом, ближе к вечеру, образовалось вещество, похожее на масляную краску. Я проверил в том месте, где вода поступает в пруд из канала, но ничего там не обнаружил. Ближе к ночи позвонил охранник лодочной станции и сообщил мне, что вещества становится все больше. Утром, когда пришли на работу обнаружили, что оно растеклось почти по всему водоему.

Селенгерей Евлоев работает администратором лодочной станции уже 4 года и за все это время видит подобное впервые. По его словам, пленка из вещества непонятного происхождения захватила поверхность воды очень быстро.

На объект сразу же выехал Магомед Евлоев, и. о. министра природных ресурсов и экологии. Команда специалистов занялась опросом очевидцев. На место происшествия выехали также представители различных министерств и ведомств: МВД, прокуратуры, Минприроды и администрации города. Они на месте попытались определить причины появления смеси, но источник появления неизвестной субстанции пока не определен. Дано поручение проверить все видеокамеры в округе.

— В данный момент городской администрацией Назрани приняты следующие меры: в местный ГОВД подано заявление с приложенными фотоматериалами для расследования. Тут что можно по факту сказать? Как утверждают рыбаки, которых мы опрашивали, вчера в час ночи этого не было. Кому понадобилось забрасывать сюда это вещество, похожее на краситель, не будем предугадывать заранее, это будет видно из экспертизы, — отметил Магомед Евлоев.

Предположений по поводу происхождения загрязнившего пруд вещества было много. Одно из них — кто-то просто вылил в пруд белую краску. Минприроды решило проверить версию, что Алханчуртский канал, питающий водоем, был засыпан специальными реагентами для орошения сельхозугодий.

— Предварительно осмотрели участок, вещество не имеет запаха. Похоже на медный купорос, но утверждать этого не можем. Предположили, что это вещество поступило из Алханчуртского оросительного канала, из которого питается пруд. Но, выехав на место, следов этого вещества здесь не обнаружили. На месте сейчас работают органы внутренних дел, администрация города и администрация центрального оросительного рукава г. Назрани. Планируется направить обращение в управление Роспотребнадзора. Для извлечения этого вещества сначала необходимо провести анализ, насколько оно вредно. Но опять же, не зная, что это за вещество конкретно, мы не можем судить, является ли оно вредным или нет. Но эта неизвестность тоже может стать причиной нанесения вреда жизни и здоровью граждан и, в соответствии с действующим законодательством, направление обращения в Роспотребнадзор будет являться основанием для организации выездной проверки, — рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии.

Причина и источник загрязнения воды пока так и не установлены. Воду из пруда набрали в емкость для экспертизы. На период разбирательства доступ к водоему будет закрыт. По результатам экспертизы уже будет ясно, как и зачем смесь попала в назрановский пруд. Причастных накажут в соответствии с нормами административного законодательства. Компания, занимающаяся реабилитацией пруда, заверила, что окажет помощь при очистке.