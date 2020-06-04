«Многие ребята, активно участвующие в общественной жизни города и в различных благотворительных акциях, сразу откликнулись на наш призыв помочь коммунальщикам и местным властям в устранении последствий стихии, обрушившейся на наш регион накануне. Работы хватит на всех», — отметил представитель молодежного движения.

По его словам, во время сильного ветра в округах Назрани повреждено и сломано значительное количество зелёных насаждений. К ликвидации последствий непогоды приступили местные добровольцы, которые расчищают городские улицы и скверы от упавших крупных веток и деревьев.

В частности, такие работы ведутся на территории главного парка в Назрани, где расположен памятник героям Великой Отечественной войны. Молодежные активисты распиливают поваленные ураганом деревья и на грузовиках вывозят за черту города.

По завершении расчистки центрального парка молодежные активисты перейдут на другие наиболее пострадавшие участки города.

Напомним, от шквалистого ветра с дождем пострадали социальные объекты, в том числе больницы, школы, дом культуры, жилье.

Муниципальные власти обрабатывают поступающие обращения граждан, оперативно оказывают помощь пострадавшим. Параллельно спецкомиссия подсчитывает размер причиненного непогодой ущерба.

Повреждения зданий и сооружений выявлены и в других населенных пунктах региона. По данным пресс-службы администрации Сунженского района, в частном секторе зафиксировано разрушение кровли нескольких десятков подворий. Ветром повалены деревья вдоль дорог и во дворах домов, многие из них упали на линии электропередачи.

Кроме того повреждены крыши социальных учреждений.

Как сообщили нашему изданию в мэрии Карабулака, благодаря оперативному реагированию, мобилизации имеющихся сил и средств ещё вчера удалось, за исключением нескольких улиц, восстановить подачу электроэнергии в городе, на данный момент решается проблема по возобновлению газоснабжения на улице Балкоева.

По указанию главы города сетевым организациям и коммунальным службам сотрудники мэрии сейчас оказывают всю необходимую помощь, в частности по уборке общественных территорий от сломанных веток деревьев и мусора, обеспечению доступа к сетям для проведения экстренных ремонтных работ.

По данным ГУП «Ингушрегионводоканал», из-за подтопления и отключения электроэнергии вышли из строя водонасосные станции, прервана подача питьевой воды в населённые пункты.

Ранее глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что все ответственные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды.

Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром.