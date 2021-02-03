Безопасность

Опасный вид табака предлагают приобрести в интернете

Назрановская городская прокуратура в Ингушетии в судебном порядке потребовала заблокировать сайты по продаже «снюса»

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Прокуратура города Назрани в ходе мониторинга интернета выявила 8 сайтов, которые предлагают приобрести дистанционным способом снюс.

Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

Согласно ч. 8 ст. 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается розничная торговля табачной продукцией в торговых объектах, не предусмотренных ч. 1 и 2 настоящей статьи на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с использованием автоматов и иными способами.

В силу Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается использование информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Частью 2 ст. 14.53 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая и табака сосательного (снюса).

Это, в свою очередь, свидетельствует о наличии законных оснований для признания вышеуказанных сведений информацией, распространение которой в РФ запрещено. С целью устранения нарушений закона прокуратурой города в суд направлено 8 административных исковых заявлений о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории РФ и ограничении доступа к ней.

Снюс является влажным табаком, который продают в небольших пакетиках. По размеру упаковки определяют содержание никотина. Чем больший объем табака присутствует, тем выше доза наркотика.

Довольно часто снюс употребляют подростки. Причины этого явления весьма объяснимы: он не оставляет резкий запах, как сигареты. Однако детям необходимо запрещать использование вещества или убеждать отказаться от привычки, поскольку она приносит растущему организму огромный вред.

К побочным эффектам жевания снюса в подростковом возрасте стоит отнести следующее:
остановка роста, повышенная агрессивность и возбуждаемость, ухудшение мыслительных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, риск развития онкологии, ослабление иммунитета, патологии желудка, печени, полости рта.

Описание осложнений должно стать поводом для отказа от употребления снюса. Если подросток будет продолжать закидывать табак, справиться с пагубной привычкой будет значительно сложнее. Курить сигареты или кальян в период развития тоже не следует.

Снюс — достаточно опасный вид табака, который представляет угрозу для здоровья и вызывает сильную зависимость. Поэтому перед тем как его использовать, стоит сильно задуматься, ведь справиться с этой привычкой может быть очень непросто.

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