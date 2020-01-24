ЖКХ

И снова нежданно-негаданно

Наваливший за ночь снег прибавил хлопот работникам ЖКХ

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С раннего утра коммунальщики вышли на очистку дорог и тротуаров от навалившего за ночь обильного снега. В 3 часа утра службы ЖКХ начали рассыпать на дорогах с активным движением строительный песок. Во время гололеда его мелкозернистая структура помогает сцеплению колес с дорожным полотном.

Но, не смотря на предпринятые меры, еще до обеда инспекторы ГИБДД зафиксировали 2 дорожно-транспортных происшествия. На федеральной трассе «Кавказ», мужчина за рулем черной «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет.

Для многих водителей «зима в январе пришла неожиданно» — многие ездят на летней резине. Поэтому, в шиномонтажных мастерских сегодня с утра ажиотаж. Авторемонтники говорят, что едва успевают менять шины.

Белый ВАЗ в очереди стоит десятым. Ее владелец Абабукар Цечоев признается, что еще до нового года снова «переобул» свою машину в летнюю резину.

— Жалко было почем зря изнашивать зимний комплект шин. Надеялся, что до конца зимы будет плюсовая температура,- говорит он.

Но температура воздуха в Ингушетии еще на прошлой неделе опустилась ниже нуля утром и вечером. А вчера, наконец, выпал долгожданный снег, подтвердив сезонный статус зимы.

По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до конца следующей недели, а в выходные дни и вовсе опустится до отметки −13 градусов.

Сотрудники МЧС призвали водителей в условиях плохой видимости соблюдать дистанцию между транспортом и не превышать установленную скорость.

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