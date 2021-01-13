В Ингушетию он приехал провести свои праздничные выходные в кругу родных и близких. Но, привыкший проводить даже свое свободное от учебы и службы время с пользой, он не смог отказаться от этой привычки и в эту поездку домой. Будучи потомственным кадровым военным, Илез Магометович решил на личном примере рассказать на страницах нашей газеты о перспективах военной службы.

Его личная военная карьера начиналась с ингушского Горского кадетского корпуса. Там он проучился 7 лет и уже в эти годы определился с будущей профессией. Окончив специализированную школу с золотой медалью, он в 2007 году поступил в военное училище — Вольский филиал Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева и окончил его в 2012 году с красным дипломом. Потом по распределению попал на Дальний Восток и там, будучи лейтенантом, дослужился до должности командира взвода обеспечения, а позже командира ремонтной роты обеспечения 82-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона. Последняя его должность была заместитель командира того же 82-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона по тылу, это уже майорская должность.

— Если хочешь последовательно строить военную карьеру, сначала ты оканчиваешь военное училище. После этого проходишь через ряд офицерских должностей. Есть определенные критерии отбора при поступлении в академию: ты обязательно должен быть минимум два года в майорской должности, иметь капитанское звание, и еще за плечами у тебя должно быть 7 лет офицерских, — говорит Илез Дахкильгов.

Его знакомство с Военной академией имени Хрулева состоялось еще до поступления в это высшее военное учебное заведение. До назначения заместителем командира батальона он осенью 2016 года приезжал в академию на двухмесячные курсы повышения квалификации и успешно их окончил, сдав все дисциплины на отлично. Узнав о его результатах на курсах, командир батальона отправил на него представление о назначении на должность заместителя командира.

— То есть, когда я отучился и приехал, уже готов был приказ о назначении меня на должность заместителя командира батальона по тылу. Это было единственное исключение за все время, — рассказывает Илез о своей военной службе.

По его словам, учеба в академии дается ему без особого труда, и он один из претендентов на красный диплом.

— Учиться в академии не сложно, если есть интерес к учебе. Даже если ты просто ходишь на лекции и слушаешь преподавателя, в голове все равно что-то остается. Я не считаю себя человеком выдающихся способностей, но имел всегда отличные результаты по учебе. Уверен, что даже человек со средними умственными способностями вполне в состоянии окончить академию на хорошо и отлично.

Слушатель академии Илез Дахкильгов с искренним сожалением говорил о бесцельном использовании своего времени некоторыми молодыми людьми.

— Я вижу много парней, у которых время просто летит, и они этого не замечают. Упускают годы, которые могли бы использовать, работая на свой статус, чтобы что-то изменилось в их жизни, — считает он.

По мнению будущего офицера высшего звена, для таких устремлений еще в детстве в детей надо закладывать определенный вектор развития.

— Желание самоутвердиться, самореализоваться — это нормальное явление, характерное для любого адекватного человека. Он вписывается в любую конкурентную среду, ему все время хочется расти, и если у ребят не будет нормальных, здоровых ориентиров, то это место могут занять плохие вещи.

Личный пример бывает убедительнее любых аргументов. Я сам пришел в эту профессию, благодаря своему отцу и деду. Мой дедушка Султан Туханович Дахкильгов был военным и участвовал в Великой Отечественной войне, погиб и место его захоронения до сих пор неизвестно. Отец мой, Дахкильгов Магомет Султанович, тоже был военным, служил на Дальнем Востоке, а также во внутренних войсках МВД. Они всегда были для меня примером, и я с детства знал, кем я буду. На момент, когда я принимал решение о будущей профессии, я уже не видел для себя другой альтернативы, кроме как связать свою судьбу с Вооруженными силами.

История ингушей свидетельствует о большой популярности у них военной профессии. В царское время ингуши служили при дворе, участвовали во многих войнах России и были отмечены высокими наградами и званиями. Учитывая численность народа, немалый вклад внесли ингуши и в Победу в Великой Отечественной войне. Из-за депортации в 1944 году их заслуги не были отмечены высшими наградами, частично восстановить эту несправедливость и вернуть звания героев некоторым из воевавших ингушей удалось только после распада СССР.

Снизившаяся за последние годы востребованность военной профессии у ингушей, по мнению Илеза Дахкильгова, связана с недостаточной работой родителей в этом направлении.

— У нас есть много успешных военных, на которых можно равняться. Если ребята их вовремя не увидят, они будут смотреть на других людей, и на сайты всякие будут заходить, которые предлагают им плохие примеры и будут заводить их туда, куда не надо. Мы это наблюдали в последние годы в своей республике. Поэтому родители должны серьезно отнестись к этому вопросу и обратить внимание ребенка в правильном направлении. За это, конечно, ответственность несут родители, — уверен военный.

Завершая свой визит в газету «Ингушетия», слушатель Военной орденов Кутузова и Ленина академии материально-технического обеспечения имени генерала А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге Илез Дахкильгов попросил редакцию опубликовать на страницах издания информацию об учебных заведениях, в одном из которых он учился азам военной профессии, а в другом сейчас повышает свой профессиональный уровень.