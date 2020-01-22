Безопасность

Дружинник на страже общественного порядка

Народные дружинники вместе с полицейскими выявили 17 административных правонарушений

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Покой жителей республики с недавних пор оберегается не только сотрудниками правопорядка, но и добровольными народными дружинами. Народная дружина определяется законом как основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В 2019 году на территории Ингушетии проведено всего 384 мероприятия с массовым пребыванием граждан. На обеспечение общественного порядка при их проведении для совместного несения службы с сотрудниками полиции было задействовано 148 дружинников.

Членами ДНД совместно с сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне выявлено 17 административных правонарушений:

— появление в общественных местах в состоянии опьянения — 8;

— мелкое хулиганство — 6;

— потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ — 3.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД вместе с дружинниками проведено три мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли в Карабулаке.

Кроме того, добровольные помощники полицейских приняли участие в 20 рейдовых мероприятиях по выявлению мест несанкционированного размещения мусорных свалок.

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