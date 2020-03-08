Чтобы почтить память героев Кавказа, спортивный клуб «Рамзан» в Кабардино-Балкарии готовит масштабный велопробег «Единый Кавказ», который объединит сразу несколько регионов, в том числе Ингушетию, Северную Осетию и Чечню, сообщили газете «Ингушетия» в администрации онлайн-платформы «Открытые НКО».

Проект активистов поддержал Фонд президентских грантов. С 1 марта началась подготовка акции — на нее есть два месяца.

— Первый раз наш клуб выиграл президентский грант, который будет приурочен к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, — рассказал президент СК «Рамзан» Мурат Халакоев на странице клуба в Инстаграм. — Это будет велопробег, его география охватывает четыре республики Северо-Кавказского федерального округа: нашу родную Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чеченскую республику.

Именно в этих регионах пройдет основная трасса велопробега. Как рассказали в СК «Рамзан», он будет организован в несколько этапов и проследует по значимым историческим местам, связанным с крупнейшими сражениями Великой Отечественной войны на Кавказе. К акции присоединятся призёры Олимпийских игр по вольной борьбе, чемпионы России и мира в различных видах спорта. А главными участниками станут воспитанники детских домов и интернатов. Ребята будут возлагать цветы к мемориалам павших воинов, узнают, какие сражения сыграли ключевую роль в войне СССР с фашистами.

А пока их ждет подготовка. Два месяца подростки будут тренироваться под руководством спортсменов, чтобы избежать травм и падений. А еще такие совместные тренировки, уверены в клубе, покажут трудным детям, что есть другие классные занятия и возможности проявить себя, а не только гаджеты, компьютерные игры и плохие компании.

Велопробег «Единый Кавказ» состоится в мае, точные даты определят совсем скоро. В день акции присоединиться к ней смогут все желающие.

Кстати, участники клуба «Рамзан», куда входят многие олимпийские призёры и титулованные спортсмены, часто выезжают в детские дома и школы Кабардино-Балкарии, видят, чем и как сегодня живет большинство подростков. И вместе с психологами, детскими тренерами, наркологами и другими специалистами они разработали свою особую программу по привлечению молодежи в спорт, как в любительский, так и профессиональный. Это различные экскурсии, тренинги, турниры, соревнования. Одним из значимых проектов в этой работе и должен стать велопробег «Единый Кавказ». Всех воспитанников детских домов и интернатов, которые присоединяться к акции, клуб возьмет под свое крыло и будет поддерживать и после проекта.