С докладом об итогах работы выступил главный судебный пристав республики Максим Шатин. Он отметил, что на исполнении в отчетном периоде находилось более 450 тысяч исполнительных производств, а прирост общего количества производств по сравнению с 2019 годом составил 5%.

В своей речи оратор подчеркнул, что несмотря на увеличение количества исполнительных производств, судебными приставами Ингушетии окончено и прекращено 197 тысяч производств на сумму взыскания 2,4 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в 2019 году. В результате деятельности судебных приставов в консолидированный бюджет взыскано и перечислено более 700 млн рублей. Эта сумма по сравнению с 2019 годом больше на 112 млн рублей.

Было сказано, что под пристальным вниманием руководства управления находятся исполнительные документы социально значимой категории и что в прошлом году судебными приставами взыскано и перечислено жителям Ингушетии более 48 млн рублей заработной платы.

Было отмечено, что одной из основных задач ведомства является обеспечение установленного порядка деятельности судов. Благодаря грамотным действиям судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в прошлом году пресечена попытка проноса в здания судов Республики Ингушетия 590 запрещенных предметов, представляющих угрозу для безопасности судей и иных участников судебных процессов.

В завершение выступления руководитель ведомства определил перед коллективом управления приоритетные направления деятельности и основные задачи на 2021 год.