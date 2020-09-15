Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики на официальном сайте, первый докладчик — министр культуры региона Темерлан Дзейтов рассказал, что в рамках нацпроекта «Культура» в республике в текущем году реализуются мероприятия по двум региональным проектам: «Культурная среда» и «Творческие люди».

Предусмотренные программой «Культурная среда» строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях республики ведутся в Экажево и Нестеровском. Всего в программу входит пять объектов. В этом году ведомство также заключило соглашение на проведение капитального ремонта здания театра юного зрителя в Назрани.

Министр сообщил участникам совещания, что министерство создает модельные муниципальные библиотеки в Назрани и в с. п. Зязиков-Юрт, а также планирует приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств в Карабулаке и ряд других мероприятий.

Что касается проекта «Творческие люди», в рамках его реализации осуществляется повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования.

«От Ингушетии на обучение в этом году направлены 68 человек, из которых 20 в настоящее время получили сертификаты о завершении учебы. Мероприятие проводится на бесплатной основе в соответствии с лимитами выделенных региону квот в ведущих вузах нашей страны», — проинформировал Темерлан Дзейтов.

Для некоторых жителей республики осень началась с новоселья. Как рассказал в своем докладе о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Микаил Балахоев, в сентябре они завершат мероприятия по расселению 56 жителей из 9 жилых помещений общей жилой площадью 425,15 кв. м в Назрани путем выкупа аварийного жилья. Также с начала года в республике введено 81 тыс. кв. м жилья.

Участники совещания также заслушали отчет и. о. министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомеда Евлоева. По представленной информации, на территории региона ведомством реализуются мероприятия в рамках 4-х региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология»: «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

«Все принятые нами обязательства по целевым показателям и значениям в рамках национального проекта «Экология» своевременно достигнуты», — заявил Магомед Евлоев.

Были также отмечены результаты участия республики в акции «Вода России»: на протяжении трех лет Ингушетия попадает в число лидеров среди всех субъектов. Благодаря проводимой в регионе эколого-пропагандистской политике, работа по повышению экологического воспитания населения перешла на новый уровень, а инициативы активно поддерживаются жителями республики. За прошедший период при участии волонтеров и активистов в республике была проведена работа по внеплановым мероприятиям и расчищены берега более 15 водных объектов.

О процессе цифровизации субъектов экономики рассказал в ходе совещания и. о. министра промышленности и цифровизации республики Муса Плиев.

Он сообщил, что в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в регионе в настоящее время реализуется мероприятие по подключению социально значимых объектов к сети передачи данных, предоставляющей доступ к сети Интернет, тип которых определен правительством РФ.

«Подключение объектов осуществляется за счет федеральных средств на основании государственного контракта, заключенного между Минкомсвязью России и победителем аукциона по Ингушетии — ПАО «Мегафон». В 2019 году подключено 54 объекта, до конца текущего года запланировано подключение 66 объектов, в следующем — еще 80», — проинформировал докладчик.

Всего министерством осуществляется реализация мероприятий по 5 региональным паспортам: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики».

На совещании выступил также заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор» Муса Даурбеков, рассказавший о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Согласно предъявленным данным, в текущем году управлением досрочно и стопроцентно выполнены объемы работ по региональному проекту «Дорожная сеть». Общая протяженность приведения в нормативное состояние участков автомобильных дорог составила 13,6 км», — сообщил докладчик.

Муса Даурбеков также подчеркнул, что сложившаяся в ходе проведения закупок экономия в размере 6,9 млн руб. будет направлена на ремонт дополнительного объекта протяженностью 700 м в Назрани.

«В целях интенсификации нацпроекта и в связи с досрочным завершением задач текущего года, мы планируем дополнительно реализовать 3 объекта общей протяженностью 4,7 км. Это реконструкция подъезда к с. п. Барсуки от федеральной трассы, ремонт двух участков дороги «Назрань — Средние Ачалуки», — сказал замначальника дорожного управления.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, промежуточные итоги деятельности исполнителей в целом получили положительную оценку Владимира Сластенина. Отдельно глава Кабмина отметил скорость и качество выполнения плана ГУ «Ингушавтодор» и рекомендовал ответственным лицам ориентироваться на данный пример.