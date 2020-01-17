Как сообщает пресс-служба компании, Осетров ответил на многочисленные вопросы собравшихся и рассказал о мерах, предпринимаемых организацией в целях увеличения сборов платежей всех категорий потребителей, а также о необходимости соблюдения правил безопасного использования голубого топлива в быту.

На сходе обсудили такие актуальные вопросы, как необходимость ежемесячной передачи показаний прибора учета газа, своевременной оплаты за потребленный ресурс. Кроме того, руководитель газовой компании проинформировал жителей об альтернативных возможностях оплаты за поставленный газ. Особо Дмитрий Николаевич акцентировал внимание на способе оплаты через личный кабинет.

«Это самый комфортный способ оплаты, который, на мой взгляд, еще недостаточно оценен жителями республики. Вы можете, не выходя из дома, совершить оплату и передать показания счетчика. Посредством личного кабинета абонент самостоятельно может контролировать историю платежей, и все это в удобное для вас время, с любого компьютера, планшета или смартфона, имеющего выход в интернет. Настоятельно призываю всех потребителей газа погасить все свои долги», — обратился к потребителям гендиректор региональной газовой компании.

Следует отметить, что по состоянию на конец 2019 года в сельском поселении Плиево числится 2283 абонента, задолженность населения с мая 2017 года составляет 111 млн руб.

По данным пресс-службы компании, с 1 января 2016 года действует Федеральный закон № 307, который усилил ответственность потребителей газа за несвоевременную оплату счетов. Для физических лиц нарушение ежемесячного срока оплаты до 10 числа теперь может повлечь:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

— наложить арест на имущество;

— принудительно реализовать имущество;

— ограничить выезд такого лица за границу.

Также законом увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа. Для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо прежних 3-4 тысяч. Для юридических лиц — до 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение потребителем введенного полного или частичного ограничения поставки газа, либо отказ руководителя юридического лица ввести самостоятельное ограничение потребление газа в связи с законным требованием поставщика. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет.

Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения — это основание для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.

Одновременно с этим ст. 215.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.