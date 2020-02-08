Документ разработан и утвержден специалистами на основании диагностических данных о состоянии сетевого и генерирующего оборудования. Программа включает в себя наиболее приоритетные объекты, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения республики.

Основные направления текущего года традиционны для региона — ремонт воздушных линий электропередачи, подстанционного оборудования, расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности.

Специалисты заменят 41,6 км оголенного провода на самонесущий изолированный — его применение позволит значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Повышение качества электрической энергии и надежности в его подаче по итогам реализации данного пункта в 2019 году не раз отмечали потребители компании.

«В непогоду — при сильном ветре и дожде — свет отключался часто из-за обрывов линий. А этой осенью все спокойно. 2 ноября целый день шел мокрый снег, и я еще подумала: нужно телефон зарядить, будут перебои. Но ничего — ни сбоев, ни перепадов напряжения. Красота», — мнение жительницы улицы 26 Бакинских комиссаров в сельском поселении Плиево Назрановского района.

Сменят 280 аварийных опор на новые, заменят 571 поврежденный фарфоровый изолятор на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров, 45 трансформаторных подстанций капитально отремонтируют. Ревизию пройдет и подстанционное оборудование. Самые крупные объекты ремонтной программы — 2020: питающие центры «Карабулак», «Водоподъемная», «Экажево», «Сурхахи», «Плиево», «Ачалуки», «Малгобек — 2» и «Троицкая — 1». Они обеспечивают электроэнергией 21 населенный пункт и 32,4 тысяч потребителей.

К расчистке трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей приступят в марте. Плановое задание пункта — 48,40 га.

Все работы на предприятии выполнят хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества.