На турнир съехалось более 150 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Ростова-на-Дону. Принимали гостей хозяева татами — бойцы из Ингушетии. Организатором соревнований выступила Федерация всестилевого карате региона в лице руководителя Абдул-Азита Шаухалова.

Спортивное мероприятие посетили министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, заместитель министра Магомед Мошхоев, шеф-инструктор Федерации карате Ростовской области, спортивный судья второй категории, 5-й дан WSKF, чемпион мира по карате Марат Кудрин, председатель правления регионального отделения Федерации всестилевого карате России в Ростовской области, спортивный судья первой категории, 5-й Дан WSKF. Главный судья соревнований — Абдул-Хамид Дзейтов.

В рамках официального открытия соревнований перед гостями и участниками выступил народный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Али Димаев.

По итогам соревнований, победителем общекомандного зачета стала сборная команда Ингушетии, второй стала команда из Чеченской Республики, тройку лучших замкнула сборная команда Кабардино-Балкарии.

Соревнования прошли, так сказать, на одном дыхании, зрители болели, как им и полагается, спортсмены ответственно боролись за медали, в зале царила атмосфера дружбы, спортивного азарта и хорошего настроения, что говорит о профессиональном и ответственном подходе к мероприятию устроителей турнира. То, сколько зрителей пришло поболеть за юных спортсменов, говорит о том, что такой относительно новый вид единоборств для Ингушетии, как всестилевое карате, уже нашел немало своих поклонников.

По словам Абдул-Азита Шаухалова, ингушские спортсмены показали очень хорошую технику и волю к победе, результат — первое общекомандное место.

«Хотелось бы поблагодарить наших тренеров, благодаря слаженной работе которых имена ингушских спортсменов звучат на всероссийских и международных аренах. Хотелось бы выделить Исмаила Рассумова, Батыра Джандигова, Иссу Катиева и Зелимхана Джамботова», — отметил Шаухалов в интервью пресс-службе Минспорта региона.

Напомним, всестилевое карате представляет собой российский вид спорта, перенявший традиции скорее советского, а не японского карате и объединяющий в себе различные стили карате. Его возникновению предшествовало официальное признание на территории России трех стилей карате, как видов спорта: карате, стилевое карате и киокусинкай, а также дальнейшее разделение стилевого карате на две группы спортивных дисциплин «кудо» и «сётокан», которые позднее вошли в вид спорта «восточное боевое единоборство».

Датой возникновения всестилевого карате в России можно считать 2014 год, когда данное единоборство было включено во Всероссийский реестр видов спорта. А спустя 2 года, в 2016 году, Федерация всестиливого карате получила государственную аккредитацию.