Одной из наиболее распространенных форм рака в мире является рак молочной железы. Об этом наших читателей информирует врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Бузуртанова.

— В России ежегодно раком молочной железы болеют около 70 тыс. женщин. Большинство диагнозов ставятся на поздней стадии, так как женщины обращаются к врачу-маммологу при возникновении проблем. Смертность от данной болезни составляет 19-25% от всех прочих опухолей.

Большинство случаев рака молочной железы отмечаются у женщин старше 45 лет, риск развития увеличивается в 5-8 раз после 65 лет. Рак молочной железы на ранних стадиях можно обнаружить при самостоятельном обследовании, и при своевременном лечении имеет благоприятный исход.

Внешними проявлениями этого заболевания являются: втяжение сосков; изменение формы и цвета сосков; выделения из соска; появление изъявлений на сосках; уплотнения в молочной железе; боль в молочной железе, которая длится долгое время; изменения на коже молочных желез; припухлость в плече; впадина в молочной железе, появляющаяся при поднятии руки вверх.

К факторам риска возникновения и развития рака молочной железы относят возраст, наследственность, образ жизни, осложненный гинекологический анамнез, метаболические и эндокринные расстройства.

Многие из этих факторов поддаются контролю. Женщина может снизить риск возникновения онкологического заболевания, если она будет регулярно проходить обследование у врача и вести здоровый образ жизни.

В рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями сотрудники центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели мероприятие в Ингушском медицинском колледже имени А. И. Тутаевой.

— Целью данного мероприятия было привлечение учащихся к этой проблеме, — отметила инструктор по гигиеническому воспитанию центра медицинской профилактики Феридэ Богатырева. — Важно напомнить всем, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Перед студентами выступила главный врач центра медицинской профилактики Роза Яндиева, которая рассказала о необходимости самостоятельного осмотра области молочных желез в качестве одной из ведущих мер по ранней диагностике рака груди и провела мастер-класс по технике и этапам самообследования молочных желез.

В свою очередь врач Людмила Бузуртанова подчеркнула важность ежегодного прохождения профилактического осмотра у гинеколога и рассказала о методах профилактики рака молочной железы.