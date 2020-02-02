Ингушские участники мероприятия поборолись в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. Они поделились своими впечатлениями от мероприятий конкурса с корреспондентом газеты «Ингушетия».

Анзор Аушев: «Проект наш касается повышения информационной грамотности предпринимателей — своеобразный ликбез. Идея заключается в проведении как можно большего числа бесплатных семинаров, тренингов, в том числе с начинающими предпринимателями с разъяснением правовых вопросов, возможностей господдержки. Этим я сейчас и занимаюсь на своей работе, возглавляю «Центр поддержки экспорта Республики Ингушетия». Надеюсь, нам удастся реализовать задуманное. Это второе моё участие в конкурсе. Я участвовал в первом сезоне «Лидеров России». Ощущения знакомы, я уже это проживал, но в нынешнем сезоне очень много нововведений, в том числе и в сфере оценочных мероприятий. Первый сезон больше был пробным, стартовым. Мы долго занимаемся тут, но не устаём, потому что находимся среди профессионалов, мы с ними знакомимся. Даже, если мы не победим, даже, если в финал не попадём, самое главное, мы увидели коллег. У нас есть их контакты. В каждодневной своей работе, в реализации каких-то проектов мы знаем, к кому обратиться, попросить совета, подключить ресурсы. Плюс мы видим свою динамику роста. Например, я вижу в своей группе человека с навыками, которых у меня нет. Теперь я знаю, что нужно в себе прокачивать, какие качества. Это главное».

Ислам Албаков: «Я участвовал в данном конкурсе в прошлом году, вошёл в топовый список, чуть-чуть не хватило до выхода в финал. Я сделал работу над ошибками, в этом году надеюсь на более лучший результат, потому что вижу прогресс. Я поменял место работы, позитивные изменения налицо с прошлого участия в конкурсе. Я сейчас работаю в федеральном министерстве — министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Москве. До этого я работал в межрайонной налоговой инспекции № 1 в Назрани. Участвовать в таких конкурсах нужно, нужно обязательно. Моя жизнь поделилась на до и после конкурса, и это не громкие слова, потому что многое переосмысливается в жизни. Есть очень много положительных бонусов, и не обязательно новая должность. Мне в большей степени импонирует образовательный грант. У меня остались контакты с прошлогодними финалистами, я постоянно с ними связываюсь. В принципе, они настояли на моём участии в конкурсе в этом году. Это колоссальный опыт. Тут очень много интересных людей, добившихся хороших результатов. Тут нет случайных людей».

Ибрагим Цулоев: «Я думаю, этот конкурс направлен на целеустремлённых людей, они свой потенциал и возможности с успехом реализуют на этом мероприятии. Хочу поблагодарить организаторов за возможность работать на такой площадке, где собрались лидеры со всех регионов СКФО. Собрались разносторонние, целеустремлённые люди с идеями по укреплению нашей государственности. Это самое важное, на мой взгляд. Я участвую в конкурсе первый раз. Я выбрал для себя проект, направленный на укрепление экологии. В 21-ом веке это проблема номер один. Об этом говорят и наш лидер — президент РФ Владимир Путин, и наш глава региона Махмуд-Али Калиматов. Название моего проекта — «Чистая земля». Его цель — выявление несанкционированных мусорных свалок и хаотичнных случаев вывоза мусора. Данный проект актуален для всех регионов страны, в том числе и Ингушетии».

Залина Баркинхоева: «Я участвую в конкурсе первый раз. Впечатления от мероприятия позитивные. Я завела более двадцати знакомств. Надеюсь поддерживать с ними связь. Ведь, возможно, мы будем работать с ними в смежных сферах. Конкурс для меня — встряска, перезагрузка, выход из зоны комфорта. Это непросто, но я рекомендую всем участвовать в этом конкурсе — перезагрузить себя».

Напомним, конкурс в нынешнем году привлек участников из 68 стран — это сделало «Лидеры России» по-настоящему международным проектом.

Как ранее сообщалось, Ингушетию на конкурсе представляют 4 человека: Ислам Албаков из Назрани (межрайонная инспекция номер один ФНС России), житель Карабулака Анзор Аушев (АНО «Центр поддержки экспорта Республики Ингушетия»), Залина Баркинхоева из Магаса (администрация Главы и правительства республики) и житель Назрани Ибрагим Цулоев (ВПП «Партия за справедливость»).