Учитывая то, что данное издание было единственной номенклатурной единицей, посвященной детскому читателю, Саламхан Магомед-Султанович уделял огромное внимание качеству оформления и содержанию журнала. Он много ездил по республике, встречался с пожилыми людьми и записывал фольклор, чтобы использовать весь этот материал в своих выпусках, которые день ото дня становились интереснее и увлекательнее предыдущих.

Саламхана Майсигова не стало в октябре 2019 года. Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Когда его не стало, вдова журналиста решила, что богатая подборка книг, которая хранилась в семье Майсиговых, принесет больше пользы библиотеке, чем если они будут собирать пыль на домашних полках. Таким образом, коллекция научной библиотеки Ингушского государственного университета пополнилась более двумя тысячами книг самого разного характера и направления: художественная литература, историческая, научная и педагогическая, хрестоматии, словари, журналы и альманахи на русском и ингушском языках.

Как рассказал директор научной библиотеки Адам Мальсагов, ценность этой коллекции состоит в том, что в ней есть экземпляры, являющиеся библиографической редкостью.

«Многие книги из этой коллекции были изданы в прошлом веке и больше никогда не переиздавались, — говорит Адам. — Такие редкие экземпляры, сохранившиеся в единственном виде, являются раритетными. К примеру, среди книг, которые мы получили в дар от семьи Саламхана Майсигова, есть книга на ингушском языке, изданная в 1934 году. И интересна эта книга тем, что является одним из последних изданий на латинице. Поэтому она является уникальной для нашей библиотеки, да и для всего ингушского народа. Ведь книга несет в себе историю народа, о чем бы в ней ни писалось».

Как мы знаем, после трагических событий на территории Северной Осетии и Чеченской Республики у ингушей мало что сохранилось из печатного материала. Благодаря тому, что такие любители книг, как Саламхан Майсигов, сохранили и сберегли эту летопись, мы можем сегодня распоряжаться трудами великих ученых и писателей и донести их до широкого круга читателей.

По словам бывших коллег и родственников Саламхана Магомед-Султановича, он очень сильно любил читать и всем своим знакомым советовал делать то же самое. И ещё Саламхан был чрезмерно ответственным и принципиальным руководителем.

Родился С. М-С. Майсигов 14 января 1941 года в селе Насыр-Корт Назрановского района Чечено-Ингушетии в семье мелкого ремесленника. Ему было чуть более пяти месяцев, когда на нашу страну обрушилась могучая орда фашистских захватчиков. На фронт ушли многие родные и близкие семьи Майсиговых, но не все вернулись назад.

Великая Отечественная война всё ещё шла полным ходом, когда весь ингушский народ был подвергнут насильственному переселению. Саламхану было тогда всего три года, и он, конечно же, не помнил эти страшные дни, но по рассказам старших, уже будучи в Казахстане, понял, какое горе настигло наш народ.

На той далекой чужбине наш герой и вырос. С дурной славой и позорным клеймом «враги народа» ингушские дети подвергались постоянным оскорблениям и унижениям и в школах, и среди коренных жителей. Но наши люди выстояли эти и другие испытания, выпавшие на их долю.

Сразу же после возвращения на родину Саламхан Майсигов поступает в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт и в 1963 году успешно оканчивает его. Саламхана Магомед-Султановича по распределению направляют в 8-летнюю школу села Верхние Ачалуки, но вскоре его утверждают в должности директора этого учебного заведения.

Несмотря на то, что молодому педагогу нравилась его работа, он не стал противоречить судьбе и по настоянию одного хорошего знакомого стал пробовать писать и отправлять свои материалы в газету «Сердало». Через некоторое время Саламхана Майсигова приглашают в редакцию газеты и предлагают стать штатным корреспондентом.

Таким образом, более двадцати лет С. Майсигов был связан с одним из самых известных на Северном Кавказе печатным органом. Начинал он литературным сотрудником, затем стал заведующим отделом сельского хозяйства и партийной жизни.

В 1986 году Саламхан Майсигов переходит в газету «Строитель» и руководит редакцией более пяти лет. Затем его приглашают в качестве редактора в Чечено-Ингушское издательско-полиграфическое объединение «Книга», где он проработал до развала страны.

С детским журналом «СелаIад» Саламхана Майсигова связывали годы становления Республики Ингушетия, как самостоятельного региона. Он был бессменным руководителем этого печатного издания на протяжении двадцати пяти лет. Под его руководством журнал «Села1ад» заслужил любовь и признание не только у детей, но и их родителей и педагогов.

Тяжелая болезнь вынудила Саламхана Магомед-Султановичу оставить работу и уйти на заслуженный отдых по состоянию здоровья. Но даже будучи дома, прикованный к постели, он не переставал думать о новых творческих идеях и задачах, которые рождают цель.

Честный и бескорыстный труд Саламхана Майсигова был востребованным и необходимым, о чем свидетельствуют его многочисленные награды, среди которых было звание «Заслуженный работник культуры РФ», которым он очень гордился. Также С. Майсигова неоднократно награждали почетными грамотами и памятными подарками.

В эти дни Саламхану Магомед-Султановичу исполнилось бы 80 лет. Он не дожил до этой круглой даты чуть более года. До последнего дня он думал о том, что сделать для того, чтобы детская литература в нашей республике стояла на достойном уровне. И пока он мог, не жалел для этого ни сил, ни времени. Светлая память о нашем коллеге и товарище навсегда останется в наших сердцах.