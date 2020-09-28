Вот и в последнее время участились случаи поступления сообщений в республиканское МВД о фактах мошенничества в отношении жителей региона, совершаемых с целью завладения денежными средствами посредством введения их в заблуждение. Правоохранительные органы республики в очередной раз обращаются к гражданам с настоятельной просьбой не доверять лицам, обещающим «халяву».

— Мошенники требуют, например, предоплату за оказание сомнительных услуг, таких как содействие в получении субсидий, устройство на высокооплачиваемую работу и тому подобное, — поделился опасениями с газетой «Ингушетия» врио начальника ОИ и ОС МВД Ингушетии Ахмед Гадаборшев. — Не сообщайте посторонним сведений о своих банковских картах, не спешите переводить денежные средства на внезапно поступивший звонок от якобы близких людей с просьбой экстренно помочь в решении материального затруднения. Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы не хотите делиться с общественностью. Но все же, если с вами случилась беда, звоните немедленно в полицию.

Стражи правопорядка Ингушетии призывают всех жителей и гостей региона быть предельно внимательными и бдительными, сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и сообщать обо всех ставших известными фактах мошеннического характера, позвонив в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по круглосуточно действующему телефону доверия: +7 (8734) 55-04-99.