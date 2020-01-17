Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ к интернету. Чтобы получить услугу, вам не придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал «Госуслуг». В дальнейшем вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

Как отмечают в пресс-службе силового ведомства, с помощью единого портала можно получить:

— государственную или муниципальную услугу в электронном виде, в том числе услугу, отнесённую к ведению органов внутренних дел;

— информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах необходимых документов;

— оставить отзыв о качестве предоставления государственной или муниципальной услуги в электронной форме, а также подать жалобу, связанную с нарушениями порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.

Портал государственных услуг доступен любому пользователю интернета и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным услугам, а возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.

Все услуги, размещенные на едином портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям пользователей) и представлены на главной странице единого портала в виде каталога.

Также, через портал «Госуслуг» можно оплачивать различные виды государственных пошлин и сборов. Оплата производится банковскими картами международных платежных систем Visa, MasterCard и «Мир», с использованием платёжных сервисов Webmoney или Яндекс. Деньги, а также со счёта мобильного телефона.

Для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные приложения портала «Госуслуг» на базе Android, iOS и WindowsPhone. Установить необходимое мобильное приложение, чтоб пользоваться госуслугами в любое время, можно с интернет-страницы единого портала по адресу: www. gosuslugi. ru/help/mobile.

В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала со ссылкой на директора республиканского МФЦ Башира Кодзоева, что на едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» исправили некорректное навигационное определение населенных пунктов республики, а также отображение некоторых из них в составе соседних регионов.

«Мы относительно недавно отправляли в Москву навигационные корректировки для правильного определения населенных пунктов Ингушетии, которые числились в составе соседних регионов. Как и все жители республики, я был крайне возмущен этим. Сейчас портал отображает все корректно, и у жителей республики не будут возникать проблемы с регистрацией и другими операциями на сайте», — сказал Кодзоев.

По его словам, МФЦ не имеет юридического отношения к порталу, а только оказывает консультационную поддержку местным жителям по регистрации и получению услуг в электронном виде госучреждений республики.

Некорректное навигационное определение населенных пунктов республики на едином портале государственных и муниципальных услуг стало следствием технической ошибки.

Так, на сайте на тот момент город Карабулак и сельское поселение Барсуки относились и к Ингушетии, и к Чечне. Сельское поселение Долаково относились к территории и Ингушетии, и Чечни, и Северной Осетии. А вот сельское поселение Плиево, по версии портала «Госуслуги», являлось только чеченским, относящимся к Назрановскому району Чеченской Республики.

Отметим, что Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемым ими электронным услугам.