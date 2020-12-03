Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД, по итогам работы за 10 месяцев, на территории региона зарегистрировано 18 преступлений, совершенных подростками, что более чем на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, и такая позитивная тенденция отмечается уже на протяжении двух лет.

Особое внимание уделяется организации индивидуальной профилактической работы с трудными подростками, в ходе которой в обязательном порядке учитываются личность юного правонарушителя и его окружение, характер совершенных проступков, условия семейного воспитания.

Вместе с тем силами только сотрудников органов внутренних дел решить вопрос преступности несовершеннолетних фактически невозможно. Данная проблема требует консолидации усилий всех без исключения властных структур, социальных служб, преподавательского состава и общественных объединений.

В рамках инициированного министерством совещания с участием вице-премьера — председателя комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве республики Марьям Амриевой и начальника штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» была обсуждена возможность реализации в муниципальных образованиях проекта «Юнармия. Наставничество» с целью переориентации подростков, вступивших в конфликт с законом.

Итогом встречи стало подписание двустороннего соглашения между МВД и общественным движением «Юнармия» о взаимном сотрудничестве.

В министерстве считают, что лишь объединив свои усилия, можно вырастить здоровое, не только физически, но и нравственно, патриотически воспитанное поколение, которое сохранит и преумножит все то, что было создано предшественниками.