Переориентация подростков, вступивших в конфликт с законом
МВД и «Юнармия» подписали соглашение о взаимодействии в воспитании «трудных» подростков в Ингушетии
Профилактика преступлений среди подростков, как деяний, совершаемых ими или в отношении них, является одним из главных направлений деятельности органов внутренних дел республики. Она включает в себя воспитательные, правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря которым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие к совершению противоправных деяний.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД, по итогам работы за 10 месяцев, на территории региона зарегистрировано 18 преступлений, совершенных подростками, что более чем на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, и такая позитивная тенденция отмечается уже на протяжении двух лет.
Особое внимание уделяется организации индивидуальной профилактической работы с трудными подростками, в ходе которой в обязательном порядке учитываются личность юного правонарушителя и его окружение, характер совершенных проступков, условия семейного воспитания.
Вместе с тем силами только сотрудников органов внутренних дел решить вопрос преступности несовершеннолетних фактически невозможно. Данная проблема требует консолидации усилий всех без исключения властных структур, социальных служб, преподавательского состава и общественных объединений.
В рамках инициированного министерством совещания с участием вице-премьера — председателя комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве республики Марьям Амриевой и начальника штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» была обсуждена возможность реализации в муниципальных образованиях проекта «Юнармия. Наставничество» с целью переориентации подростков, вступивших в конфликт с законом.
Итогом встречи стало подписание двустороннего соглашения между МВД и общественным движением «Юнармия» о взаимном сотрудничестве.
В министерстве считают, что лишь объединив свои усилия, можно вырастить здоровое, не только физически, но и нравственно, патриотически воспитанное поколение, которое сохранит и преумножит все то, что было создано предшественниками.