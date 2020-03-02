Безусловно, принятие Конституции Республики Ингушетия на всенародном голосовании 27 февраля 1994 г. явилось знаковым событием для ингушского народа. Согласно Конституции Республика Ингушетия была провозглашена демократическим, правовым, светским государством, образованным на основе реализации народом своего неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение.

Были сформированы органы государственной власти и управления, созданы исполнительно-распорядительные органы — администрации районов, городов, сел, станиц. В Основном Законе Республики Ингушетия были установлены основы конституционного строя вновь образованного субъекта федерации, продекларированы права и свободы человека и гражданина, была определена система органов государственной власти, разграничены полномочия между институтами власти и т. д.

Принятие Конституции и состоявшиеся в тот же день выборы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия первого созыва, как два важных события определили наше государственное устройство в составе Российской Федерации, и они стали своеобразным символом свободного развития ингушского народа.

Как мы знаем, это был период коренных изменений в общественно-политическом устройстве Российской Федерации и сложный этап становления ингушской государственности. Активное участие народа Ингушетии в принятии Основного закона республики и в выборах депутатов Народного собрания Республики Ингушетия показало его неизменное стремление к гражданскому миру и социальной справедливости, духовно-нравственному возрождению и экономическому благополучию.

Как готовился проект основного закона

На состоявшемся в 2014 году в городе Дербенте торжественном открытии отделения кафедры ЮНЕСКО по компоративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, было отмечено, что наш земляк — крупный российский ученый, доктор философских наук, профессор Мурат Келигов стал одним из первых, кто удостоился чести вести исследовательскую деятельность под эгидой такой авторитетной международной организации.

Этот факт, несомненно, говорил о том, что в ЮНЕСКО высоко оценили выдающиеся достижения ингушского ученого, заслуженного деятеля науки Республики Ингушетия в деле исследования культурного наследия, а также развития межрелигиозного диалога для межкультурного взаимопонимания.

М. Ю. Келигов — яркий представитель академической среды Ингушетии, но нам он известен ещё и как автор Конституции Республики Ингушетия. Заслуженный деятель науки ЧИАССР, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, обладатель ордена РИ «За заслуги» и всесоюзной медали «За трудовую доблесть» Мурат Юсупович Келигов всю свою сознательную жизнь посвятил самой тонкой науке — философии, и сегодня нисколько не жалеет о том, что избрал именно этот путь.

Наша беседа с профессором философии, автором Основного Закона Республики Ингушетия Муратом Юсуповичем Келиговым, с которым мы встретились накануне празднования 26-ой годовщины со дня принятия Конституции РИ, началась вот с таких назидательных слов:

«Время доказало, что наша Конституция — это надежная основа для крепкой государственности, прочный фундамент для проведения грамотной социальной политики, повышения благосостояния жителей Ингушетии. И наш долг сегодня — бережно относиться к Основному закону республики: чтить, уважать и следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям, строить на их основе процветающее правовое государство в составе Великой России».

Продолжая тему принятия Конституции республики и его безграничной роли в жизни нашего общества, автор Основного закона отметил, что нынешний юбилей этого самого важного документа, как и все предыдущие, позволяет по-настоящему оценить значение института парламентаризма для Республики Ингушетия — самого молодого субъекта Российской Федерации.

«Необходимо отметить, что депутаты всех созывов в своей деятельности уделяли особое внимание интересам и чаяниям своих избирателей. Благодаря их конструктивной и плодотворной работе были приняты законы, обеспечивающие решение многих проблем экономического и социального развития региона, направленные на укрепление безопасности и правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан. За сравнительно короткий по историческим меркам период удалось создать прочную законодательную базу республики.

Можно сказать, что испытание временем выдержано, пройден большой и достойный путь становления и укрепления демократической формы народовластия. Теперь же самое главное заключается в том, чтобы каждый житель чувствовал, что наша республика основана на справедливых и правовых принципах», — подчеркнул профессор.

Как нам удалось узнать из разговора с автором Основного закона, процесс работы над созданием проекта Конституции претерпел в свое время ряд этапов и сталкивался с определенными проблемами и трудностями.

Для подготовки проекта Конституции на съезде народов Ингушетии была образована комиссия, председателем которой был назначен первый Президент Ингушской Республики Руслан Аушев. Непосредственное руководство по организации работы над проектом Конституции президентом было возложено на видного ученого, профессора философии Келигова Мурата Юсуповича, который в самый сложный период становления нашей республики стоял бок о бок с первыми лицами региона. За время подготовки закона он несколько раз выезжал в Москву для участия в Конституционном совещании, на котором рассматривался проект Конституции Российской Федерации. Это позволило Келигову М. Ю. разработать методику и пути составления проекта Конституции Ингушской Республики.

Здесь необходимо отметить, что в виду отсутствия опыта подготовки подобного рода правовых документов, научных и исследовательских институтов и коллективов, при разработке проекта Конституции сам автор и участники Конституционного Собрания столкнулись со многими проблемами. Но, тем не менее, если посмотреть на этапы создания Конституции, даты их выхода в свет, видно, что работа над созданием основного документа вновь образовавшегося субъекта России проходила в мобильном режиме и в конечном итоге дала свои благоприятные плоды.

Первый вариант Конституции Ингушской Республики (так называлась Республика Ингушетия до 27 февраля 1994 года) был представлен на суд жителей республики и опубликован в газете «Сердало» от 27 июля 1993 года. 13 ноября 1993 года был принят второй вариант Конституции Ингушской Республики и опубликовано специальное Постановление Конституционной Ассамблеи.

После публикации текста первого и второго варианта проекта поступил целый ряд критических замечаний и предложений. Главные из них касались проблем собственности на землю, определения границ, организации и системы органов государственной власти, взаимоотношений религии и государства и т. д.

Конституционным Собранием были рассмотрены и учтены замечания и предложения, поступившие от населения. В итоге, после результативных обсуждений более конкретными стали статьи, касающиеся вопросов национально-государственного статуса Республики Ингушетия, ее взаимоотношений с Российской Федерацией. Удалось найти также компромиссное решение по статье, устанавливающей место религии в системе государственных и общественных институтов.

Таким образом, третий, окончательный вариант Конституции был опубликован на страницах газеты «Ингушетия» от 5 февраля 1994 года и узаконен 27 февраля 1994 года — в день выборов Народного Собрания Республики Ингушетия первого созыва.

«Если говорить о предложениях и замечаниях, поступавших от населения, надо сказать, что они были актуальными в своем роде, ведь приняв такой важный документ, Республика Ингушетия вставала на демократический путь развития, — говорит Мурат Юсупович.

— Важная особенность Конституции Республики Ингушетия заключалась ещё и в том, что она представляла собой правовую основу для решения на государственном уровне проблемы сохранения и развития культурного наследия ингушского народа: языка, традиций, религий, памятников культуры и т. д. А как мы знаем, именно в Конституции определяются основные права и обязанности человека и гражданина. И здесь я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что крайне важной является роль Конституции в упорядочении структуры органов государственной власти и разграничении их полномочий. В виду того, что наше общество, как, и впрочем, российское, еще находится на стадии перехода к демократизму и потому еще слабо развиты политическая и правовая культура, предстоит еще длительный период освоения и защиты Конституции, изменения отношения людей к закону и законности».

Главной темой нашего с профессором разговора, конечно, стала тема Конституции Республики Ингушетия, как основополагающего документа, устанавливающего правовое поле для деятельности всех государственных и общественных институтов и граждан республики.

Но говорили мы с Муратом Юсуповичем не только об этом, но и о том, как на самом деле глубокие философские знания и многолетний опыт работы в качестве государственного деятеля помогли ему в процессе работы над основным законом.

«Дело в том, что философские понятия, философские идеи представляют собой обобщение всех духовно-интеллектуальных достижений человечества: морали, этики, религии и даже политики, с какой бы стороны мы её не рассматривали, — поясняет профессор. — А если мы задумаемся над тем, есть ли какая-то чистая линия мировоззрения или идеологии, становится понятно, что мы по инерции зацикливаемся, например, на религии, как главной носительнице духовности, хотя в реальной жизни видим, какая огромная пропасть существует между провозглашением религии и реальным её проявлением».

Мурат Юсупович признается, что всегда позиционировал себя как философ, потому что все ученые, с которыми ему довелось знаться и работать, говорят, что он хороший философ. Но он не любит говорить об этом, а хвалить себя — тем более. Это право ученый отдаёт обществу, которое лучше видит со стороны и лучше знает.

«Это похоже на то, что любой учитель истории, который преподает этот предмет в школе, скажет, что он историк, — говорит Мурат Юсупович. — Но, позвольте, человек может иметь высшее историческое образование и преподавать в школе историю. И при этом он будет называться учителем истории, но ни в коем случае не историком. Лично для меня это совершенно два разных понятия: учитель истории и историк. Понимаете, это совсем другая плоскость, другой уровень и другое измерение. Поэтому только к концу жизненного пути можно дать четкое определение тому, чем ты всю жизнь занимался».

Профессор признается, что ему даже сегодня очень часто задают вопрос, а как он смог написать Конституцию, не будучи политиком или юристом. «Когда многие недоумевали, как это я один справился с таким ответственным заданием — составлением проекта основного закона республики, я отвечал, что мне в этом помогали не вымышленные соавторы, которых в действительности не было, а моя философия, — говорит Келигов.

— К тому же у меня на тот период был уже приличный опыт работы и в качестве партийного работника. Поэтому я хорошо знал, что такое политика, что такое идеология, что такое закон, власть и так далее. Без углубленных знаний основ этих вещей даже представить себе невозможно, каким образом эти направления будут взаимодействовать между собой. Но мне и тут помогла моя родная философия. Понимаю, может быть для многих это странно, но для меня ясно одно: философия — это такая наука, которая вобрала в себя все остальные науки вместе взятые, и поэтому неудивительно, почему мне было доверено такое ответственное задание».

Действительно, казалось бы, каким образом философия стала главенствующей в делах политических? И ещё. Каким же продвинутым и в политике тоже должен был быть философ, чтобы написать текст документа государственной важности! Наверное, только энциклопедически развитый человек способен на такое.

«Когда были образованы государственные структуры власти Республики Ингушетия, меня избрали председателем Парламента, но я недолго находился в этой должности: я ушел сам по доброй воле, — вспоминает профессор. — Я быстро понял, что настоящему генералу и настоящему профессору будет слишком тесно в одной лодке, и я снова уехал в Грозный на кафедру нефтяного института. А некоторым показалось, что я проштрафился, и меня уволил сам Аушев. Нет. Разве можно было уволить председателя Парламента? Но, почему-то некоторым людям хотелось, чтобы было именно так. Что ж, придется их разочаровать. Мои бывшие коллеги и единомышленники, которые работали со мной в одной сплоченной команде, хорошо знают, как я работал, и почему я ушел. И сегодня, анализируя то, как я стал автором основного закона Ингушетии, должен сказать, что это было веление времени. К тому же я гуманитарий, а не технарь. А гуманитариям должно быть интересно всё, что окружает человечество».

Как говорят философы, самая абстрактная вещь в философии — субстанция. Существует ещё целый ряд понятий и смысловых значений, а в данном конкретном случае профессору Келигову надо было формулировать каждое словосочетание. Законы надо было знать, тезисами владеть. И здесь ему тоже философия только помогла, потому, как профессор обладал концептуальным и теоретическим мышлением и умел работать с понятием.

«У меня было четко выраженное мышление, — говорит профессор, — и я считаю, что если бы я, к примеру, работал нотариусом, я бы никогда не смог бы написать такую вещь. Другими словами, это теоретическое правоведение, разработанное на понятийном мышлении, где надо работать на уровне правовых понятий».

Студенческие годы, посвящение в науку

В 1962 году, когда Мурат Келигов стал студентом философско-экономического факультета Казахского госуниверситета г. Алма-Аты, а к концу 60-х с отличием окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, он понял, что его тянет к фундаментальным знаниям. И, несмотря на то, что жизнь его была нелегкой и приходилось совмещать учебу с тяжелой физической работой, а научные исследования, которыми занимался Мурат Юсупович и в студенческие годы тоже, отнимали у него много сил и времени, он не стал сворачивать с избранного пути.

После окончания университета Мурата Келигова, на «отлично» защитившего диплом, приглашают работать в родной ВУЗ, несмотря на то, что по закону ему, как и другим выпускникам, надо было отрабатывать три года по распределению. Так получилось, что авторский доклад студента М. Келигова под названием: «Возможно ли бессмертие человека и человечества?» занял первое место в Казахстане, и такая победа сыграла ему только на руку.

«Мне не только не пришлось три года отрабатывать по распределению, но я также сразу же получил рекомендацию ученого совета поступать в аспирантуру, — рассказывает профессор. — За два года я защитил диссертацию, и это тоже был редкий случай, потому что в аспирантуре тогда три года учились, а большинство даже за три года не успевали подготовить диссертацию».

Можно сказать, что в то время мало кто из ингушей выбирал философию, больше акцент делался на прагматические направления, но Мурат Келигов стал редким исключением из правил. После окончания Алматинского института народного хозяйства он поступает в аспирантуру по философии, и в 1972 году в Институте философии и права Академии наук Казахской ССР защищает кандидатскую диссертацию на тему «Развитие как многоплановый процесс».

Значимые научные выводы, сделанные М. Келиговым в ходе исследования, заключались в признании незавершенности определения развития, условности и относительности всех определений, охватывающих всесторонние связи и отношения явлений, характерных процессу развития как объективной диалектики, выражающей многообразие противоречивого мира.

Как отмечали многие коллеги молодого ученого, оригинальность этого исследования заключалась в том, что процесс отражения и сущность сознания здесь осмысливались как определенный результат исторического развития материального мира.

Возвращение на Кавказ

В 1972 году семья Келиговых переезжает жить в Грозный. Здесь, на исторической родине, молодой философ начинает свою преподавательскую деятельность в одном из самых престижных вузов СССР. В Грозненском нефтяном институте (ГНИ) имени Миллионщикова, в стенах которого ученый преподавал свои знания не один десяток лет, Мурат Юсупович прошел нелегкий путь от ассистента до профессора.

Лекции и семинарские занятия, которые проводил профессор для студентов ГНИ, всегда отличались глубиной анализа, информативной насыщенностью и поэтому вызывали значительный интерес у слушателей. Кроме этого М. Келигов активно занимался идеологической работой, много лет руководил парткомом Грозненского нефтяного института.

Забегая немного вперед, нужно отметить, что Мурат Юсупович, и сегодня находясь в строю всё в том же нефтяном университете г. Грозного, немало делает для того, чтобы сформировать у своих студентов и коллег научно-философское мышление, одновременно поддерживая и направляя их научный интерес. Возможно, это тоже следствие его философского отношения к жизни и самому себе. Плюс любовь к жизни. Не зря же ведь его по праву относят к такой категории учителей, которые могут не просто учить, а у которых можно бесконечно учиться.

В 1988 году М. Келигов становится первым доктором философских наук из числа ингушей и чеченцев и был включен в список ведущих ученых и педагогов северокавказских вузов. Его докторская диссертация была написана на тему: «Формирование и эволюция концепции развития в естествознании: философско-методологический анализ». И здесь необходимо подчеркнуть, что Мурат Юсупович защитился чисто по философии, что во все времена сделать было довольно трудно.

Научные труды, доклады и книги

«Что такое философия? Что есть то, чем я всю свою сознательную жизнь занимаюсь?» Отвечая на эти вопросы, в самое тяжелое для нашего региона время, в 1998 году, Мурат Келигов издает книгу под названием: «Философы о философии». В этой книге очень органично аккумулированы мысли древнейших философов, приводятся цитаты из средних веков, а также много высказываний гениев из нового времени. Обращение к мыслям великих людей, думается, было нужно профессору, чтобы найти хоть какой-нибудь просвет в «темном царстве» лихолетий конца 90-х.

Наибольшим взлетом научного творчества Мурата Келигова можно назвать книгу-монографию «Homo sapiens: преходящий феномен», которая вышла в свет в московском издательстве «Академический проект» в 2012 году. По словам автора, этот труд отражает важнейшие вопросы сущности человеческой жизни, их трансформации в условиях современного мира, и в нем как бы подводится итог многолетних научных поисков ученого.

Свое понимание смысла жизни автор монографии завершает следующим выводом: «Стремясь к более реалистической и строгой характеристике смысла жизни социумов, я бы сказал так: поскольку история есть сознательная деятельность людей, то целью и смыслом человечества является создание таких условий, которые способствуют наибольшему проявлению всех сущностных сил человека и формированию перспективных форм его бытия».

Эта мысль ученого, безусловно, подвигает к новым поискам определения сущности человека, его роли и месте в обществе, а также осмыслению непредсказуемых перспектив человеческого разума. Поэтому, наверное, философ и дальше намерен работать над этой темой.

Что такое философия?

Говоря о теме научных изданий, мой собеседник вдруг задался вопросом: «А знаете ли вы, как переводится слово «философия»? Это — любовь к мудрости, то есть в философии, как ни крути, без любви не обойтись. Более того, философия предполагает что-то такое возвышенное, платонически чистое и незапятнанное. Философия — это такая вещь интереснейшая, но если человек не посвятил этому всю свою сознательную жизнь, он её не поймет. Потому как она — довольно сложная вещь: прямолинейная, несгибаемая, волевая, не допускающая двойных стандартов. Другими словами, философия — это такая дисциплина, без которой невозможно представить себе изучение любых других наук и взаимоотношения человека и мира».

Кстати, наверное, уместно будет сказать, что эта самая любовь к мудрости и позволила Мурату Келигову написать и выпустить две солидные книги афоризмов: «Мудрость жизни» и «Храм Минервы».

Сам же Мурат Келигов по поводу своих исследований говорил, что для ознакомления с многокрасочной картиной философии важны как взгляды исследователей, так и собственное отношение к тому, чем ты занимаешься. И в этой связи он более чем хладнокровен: я всегда осознанно подхожу к любому делу, за что бы я ни брался, — говорит он. — Главное, во всём должна присутствовать любовь...

Также по признанию моего собеседника, его всегда интересовали такие вопросы, как «Познаваем ли мир?», «Что такое истина?», «Что такое хорошо?», «Что первично — материя или сознание?», и надо сказать, что все эти и другие вопросы не остались у профессора Келигова безответными.

Чтобы передать весь спектр научной и педагогической деятельности Мурата Келигова, понадобится не одна газетная страница. С формальной точки зрения все просто и привычно: научная и педагогическая работа, отзывы коллег, участие в редколлегиях научных издательств и т. д. Но за всем этим стоит тяжелый кропотливый труд человека, призванного быть исследователем.

А если говорить о М. Келигове, как о человеке, то следует признать, что в нём можно подметить много добрых, положительных характерных качеств, главным из которых является обязательность. Причём обязательность во всём, особенно в работе.

Об этом без лишних слов говорят благодарственные послания воспитанников профессора, среди которых есть поздравительные адреса от коллег и представителей власти или ученых советов по всему миру.

«Безусловно, я дорожу такими отзывами, — говорит профессор, — хотя самую дорогую ценность для меня представляют книги. В своей исследовательской деятельности я пользуюсь только книгами, периодически возвращаюсь к ним, потому как книги — это единственный источник проверенных знаний, которому я сполна доверяю. К сожалению, я не могу сказать того же в отношении всемирной паутины — интернета, где можно встретить много неточностей и искажений фактов».

Говорят, нет пророков в своем Отечестве. Эти слова приходят на ум, когда видишь, как чрезвычайно талантливые и образованные люди не достаточно востребованы у себя на родине, и они не могут передавать свои знания и опыт своим соотечественникам. Но факт остается фактом: единственный среди ингушей профессор философии, почтенный и мудрый учитель с большой буквы, получивший и степень, и регалии в результате многолетней профессиональной деятельности, вот уже много лет подряд не может найти применение своим способностям в Ингушетии, и вынужден ездить на работу в другой регион.

Мурат Юсупович подтвердил этот факт и сказал, что живет в родном селе Кантышево, принимает активное участие в общественно-политической жизни республики, но работает по-прежнему на кафедре философии Грозненского нефтяного университета.

На мой недоуменный вопрос: «А как это возможно ездить на работу из одной республики в другую?», профессор очень деликатно ответил, что так, наверное, было угодно судьбе. «Или в нашей маленькой республике такому большому человеку просто стало тесно, и он предпочел взращивать будущее философской науки там, где это по достоинству приняли и оценили», — подумала я.

Сам Келигов как исследователь и философ, вполне удовлетворен тем, что сумел оставить в философской энциклопедии свой яркий след, и поэтому его заслуги перед наукой известны не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. Но, как признался профессор, существует ещё и другая сторона медали, и здесь немного посложнее будет, чем в философии.

«К сожалению, люди устроены так, что мы большее предпочтение отдаем материальным благам, и нами манипулируют не духовные, а материальные ценности, — говорит профессор. — И они у нас поглощают всё. Таким образом, получается, что мы только в последнюю очередь ценим знания, науку и другие духовные вещи, без которых человек зачахнет. Также я для себя сделал вывод, что только ближе к концу жизни понимаешь, что философия не может заполнить все духовное пространство и все интересы и ценности.

Кстати, об этом я пишу в своей новой книге, которая в прошлом году вышла в свет. Одним словом, до самого последнего часа нельзя сказать, что жизнь состоялась, потому что мы не знаем, что произойдет завтра. Но, несмотря на это, я смело могу сказать, что я счастливый человек! Судьба была благосклонная ко мне, Всевышний дал мне силы и возможности учиться, стать образованным и полезным для общества человеком, и реализовать себя в полной мере. Чем не счастье?!»

К сожалению, нельзя сказать, что биография М. Келигова насыщена высокими званиями, наградами и титулами, но те, что есть, с честью и достоинством характеризуют этого незаурядного ученого, политика, общественного деятеля и просто хорошего и доброго человека. Мурат Юсупович и сегодня полон сил и энергии, и продолжает работать в царстве книг и своей любимой философии. Профессор правильно делает, что не ощущает свой возраст, потому как никогда не теряет времени зря.

От всей души хочется пожелать Мурату Юсуповичу ещё долгих лет жизни, здоровья и любви, чтобы он радовал нас своими новыми открытиями и передавал будущему поколению ученых весь богатый кладезь знаний, накопленный им за свою долгую и красивую жизнь.