Экология

Вред экологическому состоянию

Муниципалитеты двух районов Ингушетии накажут за нарушения в сфере охраны окружающей среды

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Государственными инспекторами по охране окружающей среды Минприроды Ингушетии обследованы Малгобекский и Назрановский районы региона, в ходе чего выявлены различные нарушения в сфере охраны окружающей среды.

Так, в ходе проверки Малгобекского района выявлено, что закрытая несанкционированная свалка в сельском поселении Верхние Ачалуки фактически эксплуатируется. На участке размещены твердые коммунальные отходы, отходы животноводства и биологические отходы. Среди всего этого разнообразия пасется большое стадо крупного и мелкого рогатого скота. Площадь участка, занятого отходами, ориентировочно, составляет 5 га.

Также в сельском поселении Нижние Ачалуки выявлены навалы мусора, сброшенные на почву в районе съезда на АЗС «Карат». Протяженность загрязненного участка — 1000 м. Подобное нарушение зафиксировано и в селе Южное, где ТКО бросают в карьер. Здесь также эксплуатируется несанкционированная свалка, площадь которой составляет 3 га.

Далее, во время проверки Назрановского района на территории сельского поселения Яндаре выявлен факт использования закрытой несанкционированной свалки, где размещены ТКО, отходы животноводства и биологические отходы.

В сельском поселении Экажево в водоохранной зоне, береговой полосе и в русле реки Кенч, выявлены навалы строительных отходов и отвалы грунта. Отходы сброшены непосредственно на почву. В этом же селе также обнаружены навалы ТКО и строительных отходов на границе Магас — Экажево, в водоохранной зоне реки Сунжа. Помимо этого, обнаружены следы незаконной добычи песчано-гравийной смеси.

Множество нарушений зафиксировано в Али-Юрте. В районе швейного объединения выявлен факт эксплуатации сельской свалки, доступ к которой был закрыт в 2019 году. Сейчас въезд на участок свободен. Протяженность загрязненного участка — более 600 метров при ширине полосы, ориентировочно, 30 метров.

Местная речка Алиюртовка загрязняется неочищенными сточными водами от придорожного кафе и многоквартирного дома. Тут же выявлены строительные и бытовые отходы, сброшенные непосредственно на почву.

В Долаково обнаружены навалы ТКО и выявлен факт эксплуатации несанкционированной свалки.

По данным нарушениям Минприроды Ингушетии будут приняты соответствующие меры.

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