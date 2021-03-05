Автор книги Алихан Амирханов занимал в первые годы становления республики важные государственные должности, в том числе возглавлял администрацию Зоны экономического благоприятствования «Ингушетия». Его цель — рассказать жителям республики и всем, кто интересуется историей становления Ингушетии, о том, как это всё происходило, с какими трудностями они сталкивались, чего достигли, что оставили народу после себя и над какими проектами продолжают работать.

Книга состоит из шести частей, каждая из которых разбита на несколько глав.

1. Ингушетия — Москва — Ингушетия: Белое пятно в истории Ингушетии. Архитектор ингушского чуда. Первый шаг сделан.

2. Народная стройка: Быстрее, ещё быстрее. Мосты, соединяющие людей. Благотворительность на паях. По велению сердца. Торг о качестве не уместен.

3. Элита для республики: «Дети войны» садятся за парты. Верните наши налоги! За препятствием препятствие. Аэропорт имени героя. «Забыть это невозможно».

4. Стойкие люди: Михаил Сафарбекович уточняет. Руслан Аушев: «Вперёд!». Подчиненные, у которых я учился. Район, где воспитывают чемпионов. Земля безграничной доброты. Уроки отца.

5. Всё остаётся людям: Нас обвиняют. Экономика доброты. Мы уходим. Сколько стоило ингушское чудо. Проект завершён, проект продолжается.

6. Этого нельзя забывать: По страницам докторской диссертации. Что мы построили в Ингушетии. Этого нельзя забывать.

В книге автор напоминает о том, в каком социально-экономическом упадке находилась республика в первые годы ее становления, заполненная беженцами из Северной Осетии и Чеченской Республики. Рассказывает о рождении уникального проекта быстрого привлечения инвесторов в экономику республики — Зоны экономического благоприятствования «Ингушетия», которая была задумана в те годы молодым предприимчивым бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Автор подробно рассказывает о людях, принимавших участие в развитии ЗЭБИ и о масштабах проделанной работы.

Книга знакомит читателей с документами, которые дают представление, насколько непросто было продвигать и реализовывать задуманный проект. Много слов сказано и о благотворительной деятельности Михаила Гуцериева. Привлекает внимание и достаточно иллюстрированная часть книги — фотографиями объектов, построенных за период с 1995 по 2001 год.

И, конечно же, книга рассказывает о новом проекте Михаила Гуцериева — о восстановлении крупного башенного комплекса «Бишт» в горной Ингушетии, который, безусловно, станет уникальным и неповторимым в своём роде музеем средневековья под открытым небом. «Мы старались помогать людям», — резюмирует автор книги.