Наиболее активные и неравнодушные энергетики Группы компаний в возрасте до 35 лет объединились, чтобы активизировать мероприятия в области социальной и образовательной политики, а также разработать и внедрить комплекс новых программ в соответствии с инновационными тенденциями отрасли.

На состоявшемся первом заседании в исполнительном аппарате председателем объединенного союза единогласно избран Ислам Магомадов, руководитель департамента по работе с персоналом и организационного проектирования «Россети Северный Кавказ». Заместителем председателя утвержден Алим Гызыев, главный специалист департамента перспективного развития и технологического присоединения компании.

Необходимо отметить, что на базе некоторых филиалов и управляемых обществ уже функционируют территориальные ячейки молодых специалистов. Как подчеркнул Магомадов, лучшие региональные практики безусловно будут использованы в работе объединенного союза.

Как пояснил инициатор создания объединенного союза, избранный председатель Ислам Магомадов, ключевая идея площадки — это развитие и координация молодежных инициатив, поддержка самореализации сотрудников и их социальной активности.

«Содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному и физическому развитию молодых специалистов, помощь в адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе, решении социальных проблем, профилактика негативных явлений в молодежной среде, воспитание молодых специалистов в духе патриотизма и уважения к другим народам — это важные направления в работе компании. Развитие энергетической отрасли — в руках неравнодушных и компетентных специалистов. Среди работников компании «Россети Северный Кавказ» немало достойных молодых представителей, способных сообща решать самые амбициозные задачи. А для этого необходимо неустанно развиваться самим, а также делиться навыками с потенциальными энергетиками завтрашнего дня. Именно поэтому одним из ключевых направлений деятельности нашего союза станет комплекс образовательных профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Кроме того, в числе первоочередных — мероприятия, которые мы планируем провести во всех субъектах в рамках главного праздника Отечества — Дня Победы», — пояснил Ислам Магомадов.

В ближайших планах союза реализация образовательного проекта «Энергетик под ключ» (создание пилотных энергетических классов для старшеклассников).

Кроме того, объединение молодежи «Россети Северный Кавказ» планирует проведение межрегионального отраслевого форума «Высота», в котором смогут принять участие как специалисты компании, так и студенты профильных вузов.