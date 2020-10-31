Все они жили вместе в одном доме. Ничего дурного жизнь не предвещала. Она шла своими размеренными шагами. Но события осени 1992 года чёрным вихрем ворвались в эту семью. Жизнь Сулумбека, которому на тот момент было 33 года, и Мадины, ей был 21 год, оборвалась с разницей в один день.

Ничего не подозревавшая Рая Эльмурзиева в субботу 30 октября 1992 года пошла на работу. Как мы уже сказали выше, Рая работала бригадиром в ателье «Силуэт» во Владикавказе. Она с благодарностью вспоминает своих коллег по цеху, особенно технолога и заведующую Раю, свою тёзку, которые буквально спасли ей жизнь в этот злополучный день, когда начался конфликт. События стали разворачиваться прямо на их глазах.

Работать они начали как обычно. Но через час под окнами «Силуэта», где работало много ингушских девушек, появилась кучка вооружённых людей. Благо, это была суббота, и на работу вышли только дежурные. Они стали ломиться в закрытую дверь и требовать, чтобы выдали ингушек. Рая и её подруга-ингушка успели спрятаться, а заведующая и технолог (осетинки по национальности) сказали, что никто из ингушей не вышел на работу. Таким образом, они просто спасли своих коллег. После этого девушки поняли, что лучше бежать домой, и как можно быстрее. Они вышли через второй вход и пешком отправились в посёлок Карца. Везде по дороге ходили вооружённые люди, по дороге ездила тяжёлая техника. Чудом удалось им вернуться в родной посёлок, который к вечеру уже стал «зоной боевого обстрела».

На следующий день положение обострилось. Появились первые жертвы. А утром 1 ноября, из дома в дом по посёлку пронеслась страшная весть и о смерти снохи Эльмурзиевых — Мадины, убитой прямым попаданием выстрела из гранатомёта в собственном доме. Её буквально разорвало снарядом. Это был настоящий ужас. Люди не привыкли к такой смерти, не до конца ещё понимали, что вообще происходит, но надежда, которая ещё теплилась, что вот-вот всё уладится, уже угасла. Её похоронили возле клуба, где появилось новое кладбище для убитых жителей посёлка. Хоронили наспех, рискуя жизнью, как и других убиенных, потому как посёлок обстреливался снайперами и из больших орудий.

На следующий день, 2 ноября, вооружённый омоновец застрелил её мужа Сулумбека, который шёл в воинскую часть вместе с другими ребятами, расположенную в посёлке Карца, где ингушам предоставили укрытие. Это сам по себе был настоящий подвиг командующего воинской частью, который вопреки запретам свыше дал убежище ингушам. Но об этом мы расскажем как-нибудь потом. А вот Сулумбеку оставалось десять шагов до ворот воинской части. Но тут их остановил для досмотра вооружённый осетинский омоновец. Он стал издеваться над стариком, и Сулумбек не выдержал, возразил по этому поводу, после чего в них, безоружных людей, которые шли под защиту в воинскую часть просто разрядили автомат. Были свидетели этого кровавого произвола.

«А мы его там ждали, — говорит Рая, — но так и не дождались»

Как-то вечером, а с тех пор прошло уже 20 лет, Рае Эльмурзиевой позвонила знакомая: «Рая, найди в интернете фильм «Свадьба на Черменском посту», — сказала она. — Там в документальных кадрах, если не ошибаюсь, буквально на пять секунд появляется твой брат Сулумбек».

Документальный фильм, как оказалось, был отснят за 10-15 минут до убийства Сулумбека в 1992 году. Кто-то из российских журналистов проезжал по дороге в тот момент, когда Сулумбек с поселковыми ребятами шёл в воинскую часть. Жителей посёлка военный городок Спутник взял под свою защиту и предоставил им убежище. Там видно, как ингуши идут с поднятыми руками, словно в плен, показывая, что они безоружны. Потом этот кадр использовала в своём фильме «Свадьба на Черменском посту» режиссёр Светлана Осипова.

«Мы его, конечно же, сразу узнали, — вспоминает Рая Эльмурзиева. — Идёт живой, как там поётся в балладе о матери, «жив, здоров, не ранен, не убит». Но видно, что он какой-то отрешенный. После смерти жены он был потерянный. Это и понятно. Даже там, в кадрах, видно, как он идёт вразвалку, по центру улицы, которая обстреливалась. Отчаянно. Тогда как другие ребята идут в сторонке, осторожно, опасаясь шальных пуль, по-над забором. Обратите на это внимание, если посмотрите фильм. Они идут с поднятыми руками, как пленные. Тяжело было на это смотреть. Через боль и слёзы нам дались эти воспоминания. Всё заново пережили, это горе, эту боль. Вспомнили все последовавшие затем события и наши мытарства. Не спали всю ночь, вновь и вновь пропуская эту трагедию через себя.

Но вот парадокс: Салман и Аза, дети Сулумбека, в отличие от нас, радовались, что увидели в кадрах «живого» отца. Сколько раз они задавали нам вопрос: «На кого он был похож?» Сколько искали сходство то с дядей, то с родственниками и даже с артистами. И вот, наконец, увидели. Фотография матери у них была, она родом из Ингушетии, а вот отцовской не было. Всё сгорело в карцинском доме. Сулумбек был очень хорошим человеком, заботливым и внимательным сыном для родителей, братом для нас, мужем для жены и отцом для своих детей. Мы часто рассказываем им о нём, и не перестаём этого делать. Поэтому он словно был всегда с ними рядом».

Молодых супругов похоронили рядом, на новом кладбище, стихийно образованном у поселкового клуба.

Тётя Рая — наше всё!

Детям Сулумбека на тот момент было три и полтора года. Заботу о них взяла на себя тётя Рая. Она так и не устроила свою личную жизнь, хотя многие ребята добивались руки этой красавицы, рукодельницы и просто хорошей девушки. Но её личная жизнь растворилась в заботах о престарелых, убитых горем родителях и малолетних племянниках.

Горе было народное, всем было тяжело. Но люди поддерживали друг друга. Кто-то дал им временное жильё, кто-то поддерживал материально, как говорится, без хлеба на столе не остались. Рая работала и днями и ночами, шила вещи на заказ, держала подсобное хозяйство. Она делала всё, чтобы дети росли счастливыми, радовалась их победам, огорчалась их неудачам, была и Дедом Морозом в зимние праздничные вечера, и доброй феей, исполняющей все желания. Она всячески старалась поддерживать подорвавшееся здоровье родителей. Но вот заменить детям отца и мать, а родителям сына, она не могла.

Время прошло, боль заглушена, но не забыта. Родители Раи уж давно умерли, а дети выросли благодарными, заботливыми и внимательными. Они так и говорят ей: «Тётя Рая, ты наше всё!» Да, именно, «тётя», потому как назвать себя «мамой» Рая не позволила, это имя священно, сказала она, и может принадлежать только одной женщине, подарившей им жизнь.

Аза и Салман окончили Ингушский государственный университет, благополучно устроили свою личную жизнь. Живут они в посёлке Южный Малгобекского района. Салман часто навещает могилы своих родителей, убирает на кладбище, читает по усопшим молитву и раздаёт в их честь милостыню.

А Рая продолжает жить их радостями и заниматься домашним хозяйством, поддерживая своим трудом семейный бюджет.

«Жизнь продолжается, — говорит она, — и дай Аллах, чтобы между людьми всегда было взаимопонимание. Что случилось, то осталось в прошлом. Его не забудешь никогда, но оно не должно омрачать нашу жизнь, будущее наших детей. Моя религия призывает к терпению, к человеколюбию. Надо смотреть вперёд, всегда верить в то, что человеческий разум выше «сатанинского». Но и умалчивать о том, что произошло, тоже нельзя, даже потому, чтобы люди поняли ещё раз цену человеческой жизни, чтобы помнили, что результатом любых конфликтов становится человеческое горе, и не может быть победителей и побеждённых там, где пролита кровь. Меня спасает вера во Всевышнего. Всё будет хорошо».