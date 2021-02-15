Сталин, на основе сфальсифицированных Берией и его прихлебателями материалов, принял антинародное решение о незамедлительной и поголовной депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. Основание — якобы изменническая их деятельность, выразившаяся в ходе Великой Отечественной войны. Об абсурдности и незаконности народоубийственного решения, хорошо знали заказчики формирования фальсифицированной документации, порочащей целые народы.

Об этом, в своей книге «Убийство чечено-ингушского народа» Абдрахман Авторханов — известный в мире политолог и писатель, пишет: «...чеченцы и ингуши не сотрудничали с немцами по двум причинам. Во-первых, чеченцы и ингуши не могли переходить на сторону немецкой армии, ибо их, начиная с февраля 1944 года в Красную Амию не брали, а тех, которые уже находились в Красной Армии, демобилизовали. Во-вторых, чеченцы и ингуши не могли с ними сотрудничать, так как ни одного клочка чечено-ингушской земли немцы не заняли».

О непричастности к этим чудовищным обвинениям, хорошо было осведомлено высшее руководство страны в лице Сталина, Берия, Маленкова, Молотова, Жданова, Андреева, Вознесенского и других. Однако они решительно настаивали на принятии решения о незамедлительной и поголовной депортации ингушей и чеченцев. Осуществление этой варварской акции необходимо было, прежде всего, Сталину, Берия, и основанием для этого явилось коллегиальное решение.

Несмотря на наличие в стране других вопросов государственной важности, требующих безотлагательного решения (шла война, в стране разруха, голод и другие сложности), все силы и средства были мобилизованы и направлены на решение «первоочередной задачи» — оперативную и качественную реализацию постановления Политбюро ЦК ВКП (б) по поголовному и незамедлительному выселению в Казахстан и Среднюю Азию из своих исконных мест проживания аборигенов Кавказа — чеченцев и ингушей, навесив им ярлык врагов народа.

Подонки с поставленной задачей на сознательное уничтожение безвинных народов, была успешно решена, за что участники и руководители этой чудовищной акции XX века были отмечены государственными наградами.

То, что ингуши и чеченцы были поголовно высланы — это непреложный факт. В разных информационных источниках, их количественное число разнится. Но сколько бы их ни было выслано, истинной правдой остается и то, что из общего их числа, более трети стали жертвами сталинско-бериевского геноцида и навечно остались лежать в чужой земле.

Между тем число насильственно выселенных в период с 23 по 29 февраля 1944 года чеченцев и ингушей, согласно информации, поданной главным палачом репрессированных народов Лаврентием Берия Верховному правителю страны 1 марта 1944 года, составляет 498479 человек, в том числе 91250 ингушей. По данным доктора исторических наук, профессора Хаджи-Мурата Ибрагим-Бейли, выслано всего чеченцев и ингушей 600 тыс. человек, включая отозванных из действующей армии 30 тыс. человек. Из них погибло 200 тыс. человек («Литературная газета» за 17 августа 1989 года).

Точной и выверенной статистики по числу погибших лиц в период выселения ингушей и чеченцев в пути следования и 13-летнего нахождения в депортации, нет.

Показатели, опубликованные в разное время в центральной и республиканской печати, варьируются в пределах 5-6%, но не более. А поэтому есть все основания полагать, и даже утверждать, что от невыносимых условий, вызванных голодом, холодом, эпидемиями, стрессами, оскорблениями и унижениями, отошли в мир иной не менее 32-35 тыс. ингушей. Мне «повезло». Я лично награжден сталинским «подарком» — хроническим ревматизмом пожизненно.

Только в одной нашей семье из пяти человек, отправленных в ссылку, не вернулись трое: отец, сестра и братишка, которые покоятся в казахстанской земле.

А было это так. В поисках своей семьи, отец Теркакиев Исса Магометович (он был выслан из селения Тарское Пригородного района, где находился в гостях у родственников, а мы — из с. Кантышево), в пути следования в хутор Штыровка, где мы были расквартированы у местных жителей, попал в снежный буран и двое суток находился в снежном сугробе. Его, всего обмороженного, подобрали случайно проезжающие на санях люди из нашего хутора русской национальности, отвезли его прямиком в районную больницу с. Явленка, Северо-Казахстанской области, и там врачи ампутировали ему без всякой анестезии обе ноги, и, не приходя в сознание, он скончался.

От резкого толчка паровоза при его отправлении с какой-то станции (по рассказу матери это случилось где-то на полпути), с верхней полки спящий младенец, мальчик 2-х месяцев от роду, нареченный Асланом, грохнулся на дощатый пол товарняка и сразу же отдал Богу душу. Смерть ребенка мать и «жители» товарного вагона скрыли от везде снующих надзирателей НКВД, завернули его в тряпье, довезли до конечного пункта ссылки и там его предали казахстанской мерзлоте.

Старшая сестра Фердовс — девушка в возрасте, не приходя в сознание от тифа скончалась. Такие трагические случаи имели место и во многих других семьях. У племянницы нашего отца — Вышегуровой Золобан погибли все шесть членов ее семьи: муж, сыновья и дочери.

Был в нашем селе и такой факт чрезвычайно трагического характера — смерть девушки, не помню ее имени, она была из фамилии Дзауровых. Она заблудилась, попав в снежную пургу и метель, и, не доходя до села, потеряла ориентир и пошла в другую сторону. Пока она блуждала, наступила ночь, и по злому року ее настигла стая голодных свирепых волков казахстанских степей. Бедняжка стала их жертвой. Где-то к весне, поисковая группа обнаружила ее валенки с остатками недоеденных волками ножек.

Сознательно созданные инквизиторами Кремля условия жизни, лишившие их всех человеческих прав, не остались без страшных последствий. Беда коснулась всех слоев депортированных ингушей и чеченцев. Я хорошо помню эти годы сталинско-бериевского насилия над беззащитным, ни в чем неповинным моим народом.

Несмотря на наличие такой бесчеловечной атмосферы в повседневной жизни изгоев, многие из которых не были уверены в своем завтрашнем дне, они не теряли духа самообладания, взаимного уважения, почтения и взаимовыручки.

В нашем селе Покровка, куда мы переехали в 1946 году из хутора Штыровка, проживало 8 семей: Мержоевы, Кантышевы, Мерешковы, Хаштыровы, Озиевы и Теркакиевы — 3 семьи. Делились последним съестным, чем Бог послал.

Соблюдение этих и других принципов врожденного ингушского этикета, вера во Всевышнего Аллаха, мужественные поступки тогдашней молодежи, которые рискуя собственной жизнью, помогли спасти других от явной голодной смерти.

В нашем селе такими спасателями чужих жизней, обессиливших от голода и неминуемо обреченных на летальный исход, были Мерешков Аюп, Мержоев Али и другие парни разных ингушских родов. Они были и во всех местах расселения ссыльных.

Из-за таких их милосердных поступков, особенно в тотальном голодном 1947 году, было спасено сотни жизней депортантов, где даже за каждый килограмм колосков зерна, собранных в поле после уборки, давали год тюремного заключения, не говоря о других рисках, на которые шли эти парни, ради спасения других.

Не знаю, насколько это соответствует действительности, но в народе бытовал слух, и до сих пор он в памяти народной, о том, что на банкете, устроенном по случаю благополучного и удачного завершения народоубийственных мероприятий, один чиновник высокого ранга, довольный таким исходом дела, задал Берия такой вопрос: «Есть ли гарантия, что ингуши больше не вернуться в эти края?», на что Лаврентий Павлович ответил: «А вы скажите мне, есть ли гарантия, что выживет горсть мух, если их выпустить на вершину горы ледяного Казбека?»

«Конечно, нет, они все помрут», — был ответ чиновника. «Вот такая же участь постигнет и ваших бывших соседей», — заключил всесильный и все знающий наперед узурпатор, изменник Родины Берия, на счету которого десятки тысяч безвинно убиенных ингушей и чеченцев.

Я с детства слышал фразу «в этом мире ничего не останется без возмездия». За свою долгую жизнь в реальности его содержания я убедился на достоверных фактах. Это наглядно и на печальном исходе жизни нашего основного «героя». Старания и душевными усердия Берия и его окружения (Серов, Абакумов, Кулов и иже с ними) по уничтожению ингушского народа, а также и другие их кровавые деяния обернулись против них же самих.

В 1953 году по приговору верховной фемиды СССР Берия был признан врагом народа и расстрелян. По отдельным печатным источникам, вроде бы приговор привел в исполнение своим табельным оружием, пустив ему пулю в лоб, генерал Батицкий — главнокомандующий в то время Московским военным округом. Остальные сообщники главного палача Берии в последующем также были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.

По всей местности Казахстана и Киргизии, где были размещены ссыльные ингуши и чеченцы, ещё до приезда их туда, среди местного населения энкэвэдешниками и людьми других высоких служб была распространена гнусная, ложная информации, что ингуши являются врагами народа, головорезами, и всякие контакты с ними должны быть ограниченными.

Но, несмотря на такую аттестацию целого народа, многие местные жители проявляли сочувствие их горю и человеческое милосердие. Помогали, по возможности, куском хлеба, картошкой, молоком и т. д.

Например, наш бывший сосед, участник ВОВ Николай Попов и его супруга Анна Васильевна, учительница начальных классов средней школы, свой обед и ужин часто делили с нами, и благодаря этой доброй русской семье мы неоднократно были спасены от голода. И таких отзывчивых на чужую беду, душевных и порядочных людей из числа местных жителей было много и повсеместно, чья материальная и моральная поддержка дала возможность выжить многим депортированным семьям.

По воле Всевышнего Аллаха, пророчества и предсказания душегуба Берия о том, ингуши и чеченцы обречены на полное вымирание, не сбылись. Он закончил жизнь позорной смертью, как изменник Родины, а ингуши и чеченцы благополучно вернулись в свои родные места. Занимаются богоугодными делами: выращивают хлеб, рожают детей, строят жильё, изучают светские и духовные науки. Выполняют заповеди любимой религии — ислама и занимаются благотворительными делами, отдают дань безвинно погибшим в суровые годы ссылки братьям и сестрам.

Свою статью мне хочется закончить словами Николая Тихонова из поэмы «Серго в горах»: «...А народа жизнь бессмертна, что бы ни было бы с ним». Вот именно эти слова явились пророческими для ингушей и чеченцев, которые актуальны во все времена.

Абдул-Салам Теркакиев