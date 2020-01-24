Житель улицы Горчханова сельского поселения Плиево Гирихан Ажигов попросил об улучшении качества электроснабжения. «Не работает бытовая техника, а дети не могут заниматься вечером из-за тусклого освещения», — отметил заявитель.

«Причина низкого напряжения на участке — интенсивная застройка населенного пункта, а значит и рост потребления электрической энергии. Нагрузки на линию, построенную еще в 80-х годах, достигли предельных значений», — проинформировал Калиматова Цечоев, отметив, что многолетняя проблема низкого качества электроснабжения в Плиево будет решена в 2020 году.

В Ингушетии продолжается реализация инвестиционной программы ПАО «Россети» в рамках плана снижения потерь в сетях регионального филиала «Россети Северный Кавказ». Проект предусматривает работы на объектах филиала «Ингушэнерго» до 2022 года. Вслед за реконструкцией распределительных сетей 6 — 0,4 кВ, питающих часть Гамурзиевского административного округа и квартал «За каналом» в городе Назрани, энергетики строят энергообъекты в сельских поселениях Барсуки и Плиево.

«Программа снижения потерь предусматривает полную замену аварийных и дефектных опор и оголенного провода на самонесущий изолированный. Ее реализация сократит износ и повысит пропускную способность энергооборудования, снизит эксплуатационные затраты и уменьшит технические потери, решит проблемы с перепадами напряжения, повысит надежность электроснабжения, снимет существующие ограничения по присоединению новых потребителей и обеспечит резерв мощности, в том числе и на улице Горчханова», — резюмировал директор филиала.

На низкое напряжение значением в 150-160 вольт пожаловался и житель улицы Нагорной сельского поселения Сурхахи Рустам Измайлов. Причина низкого качества электроснабжения на участке, где он проживает, для республики типична — неэлектрифицированный район новостроек. Прокладка здесь линий электропередачи относится к компетенции муниципалитета. Калиматов поручил директору энергокомпании и главе населенного пункта выехать на место и подготовить предложения по решению проблемы.