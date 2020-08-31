По итогам рейдов возбуждены административные дела в отношении ответственных лиц, допустивших нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней, растениями-сорняками и выданы предписания по локализации и ликвидации выявленных очагов амброзии полыннолистной.

Кроме того, как выяснилось, амброзия встречается на множестве приусадебных участков городских жителей.

Амброзия является сильнейшим аллергеном. Как сообщили газете «Ингушетия» специалисты Россельхознадзора по республике, бороться с сорняком необходимо всем вместе, не перекладывая вину друг на друга. Вдоль своих домовладений жители могли бы сами ликвидировать амброзию своими силами. Действительно, красивое ярко-зелёное растение с ажурными листочками радостно встречает горожан на каждом пустыре, во дворах домов, в городах, вдоль дорог — автомобильных и железных. Так и хочется улыбнуться очередной симпатичной задумке природы... тому, кто не знает, что это такое. Эта травка — злостный карантинный сорняк, который замучил уже почти полмира жестокой аллергией.

Амброзия полыннолистная — североамериканский «подарок» нашему континенту. До конца XVIII Евразия прекрасно обходилась без неё, а в 1873 году, как свидетельствует история, она была завезена в Европу вместе с семенами красного клевера. В 1914 году амброзия была зафиксирована в Украине. Её в качестве лекарственного средства — заменителя хины — культивировал немец по фамилии Крикер, проживавший в станице Кудашевка. Позже амброзия была завезена на юго-восток Украины из-за границы с фуражом для армии Деникина. А после Великой Отечественной войны семена еще раз были в большом количестве занесены на колесах грузовых автомобилей — «студебеккеров». В результате за столетие этот вид расселился на европейских территориях на площади более 5 млн га.

В начале нашего века амброзия прочно обосновалась в Причерноморье и Поволжье. Многочисленные факты свидетельствуют, что с юга России этот сорняк упорно распространяется на север и восток. В связи с заметным потеплением климата и продолжительной тёплой осенью семена амброзии стали полностью вызревать даже в средней полосе России.

Стоит «завести» одно растеньице амброзии и смело можно прогнозировать её сплошные заросли через 2-3 года. Стержневой корень способен на 4 м проникать вглубь почвы, а само растение достигает высоты 180 см (встречались и двухметровые экземпляры!). Развивая столь мощную надземную массу и корневую систему, сорняк стремительно угнетает все культуры, которые находятся рядом.

Есть экспериментальные данные: для того чтобы вырастить 1 кг собственного вещества (сухого), амброзия использует 948 кг воды, забирает из почвы 1,5 кг фосфора и 15,5 кг азота. Представляете, как обедняется и иссушается почва! Несколько лет буйства амброзии — и грунт становится попросту непригодным для возделывания. Своей густой листвой этот сорняк создаёт плотную тень и закрывает от света культурные растения. Отмечено, что на засоренных амброзией участках урожай резко снижается. Если в пищу дойных коров, коз и других животных попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.

Как отметили специалисты Республиканского центра медпрофилактики, аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму. Никакие другие сорные травы и деревья не имеют такого обширного спектра влияния пыльцы на кожу и слизистые человека.

Аллергическая реакция наступает при концентрации 25 зернышек пыльцы на 1 м³ атмосферного воздуха. А одно хорошо развитое растение даёт до нескольких миллионов частичек. Причем для контакта с аллергеном совершенно не обязательно, чтобы амброзия росла на собственном участке или пустыре поблизости. Во время мощных атмосферных циклонов, сопровождающихся сильными ветрами, пылинки амброзии могут преодолеть огромные расстояния — от Украины, например, до Москвы.

По словам врачей РЦМП, симптомы реакции на амброзию подобны симптомам, вызванным любой пыльцой деревьев и трав, когда она попадает в организм либо вступает в контакт с кожей. Наиболее распространенные из них насморк, зуд и покраснение глаз, слезоточивость, зуд кожи, кашель или хрипы, боль или першение в горле. Никто не застрахован от аллергии, и даже совершенно здоровый человек может превратиться в аллергика, если в течение нескольких недель будет вынужден дышать воздухом, в котором содержится много пыльцы амброзии. А заработанная таким образом аллергия практически неизлечима... Достаточно на обочине дороги поселиться парочке маленьких растеньиц амброзии. Крохотные и беззащитные, они и внимания-то не привлекут.

В качестве мер профилактики рекомендуется не выходить на улицу в вечерние часы, так как в это время содержание пыльцы в воздухе самое высокое.