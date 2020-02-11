Как выяснили социологи, только небольшая часть населения, умудренная опытом, невзирая на возраст, занимается поддержанием хорошего самочувствия, заваривая травяные чаи, регулярно принимая витаминно-минеральные комплексы, питаясь полноценно и правильно, продолжая тем самым умеренную физическую деятельность. Именно такие неравнодушные люди по всему миру и стали инициаторами проведения Всемирного дня больного, который отмечается 11 февраля.

Надо сказать, что больные нашей планеты, с легкой руки папы римского Иоанна Павла II, стали объектом всеобщего внимания в самом начале 90-х годов. Тогда был издан документ, в котором, в частности, говорится о том, что персоналу медицинских учреждений необходимо осознавать важность правильного отношения к страдающим от всевозможных недугов и, как следствие, повысить качество ухода за немощными.

Как мы знаем, забота о людях, чье здоровье значительно пошатнулось ввиду жизненных обстоятельств, неблагоприятных внешних факторов или в принципе никогда не было особенно крепким, в основном ложится на плечи медиков. Но, если задуматься, они, во-первых, просто выполняют свою работу, а во-вторых, далеко не всегда подключают к прямым служебным обязанностям искренние чувства: доброту и сострадание. Врач от Бога, воспринимающий близко к сердцу чужую боль и беду, способный не только квалифицированную помощь оказать (если понадобится — то и бесплатно), но и словом помочь — это большая удача и такая же редкость.

Здесь целесообразно вспомнить людей, деятельность которых в противовес работе медперсонала, пронизана самоотдачей, пониманием и бескорыстием. Таковы сестры милосердия, избравшие тяжелейший, но вместе с тем бесконечно благородный труд, оплачиваемый улыбками страждущих и словами благодарности.

— Помощь больным заключается в самом главном, — психологической поддержке со стороны врачей и медицинских сестер, — говорит ветеран тыла, 81-летняя Мади Тумгоева, которая имеет целый букет болезней, приобретенных, ещё будучи в ссылке.

Вспоминая тяжелые годы вдали от родины, миловидная бабушка говорит, что на ее пути встречались только добрые и отзывчивые люди. Особенно врачей она вспоминает с искренней благодарностью.

— За свою продолжительную жизнь я много раз попадала в лечебные учреждения, — говорит она, — и могу сказать, что наши врачи делают всё возможное для того, чтобы больные получали выздоровление. Что касается самих больных, не знаю, стоило ли им посвящать целый праздник, но внимание им уделять необходимо, причем на государственном уровне.

В этой связи моя собеседница вспомнила один случай, который произошел с ней ещё до осетино-ингушских событий, когда её семья проживала в поселке Карца. Работала она тогда в городской больнице № 1 г. Владикавказа. Однажды в сезон простудных заболеваний по больничному листку она осталась дома и провела амбулаторное лечение, которое обошлось ей в солидную копеечку. Подсчитав свои незапланированные расходы, женщина убедилась, что болеть — весьма затратное дело для работников, и, пользуясь случаем, на общем собрании коллектива больницы она внесла предложение увеличить в два раза выплаты работникам по больничным бюллетеням. Её, конечно, поддержали коллеги по работе, но дальше этого дело не сдвинулось.

— Поэтому лично я считаю, что больной человек, который страдает многими хроническими заболеваниями, на постоянной основе нуждается в заботливом отношении со стороны государства, — уверенно говорит бабушка, — ведь всю жизнь мы платим налоги и честно работаем во благо развития и укрепления нашей страны. А кто тогда, если не сама страна, должен заботиться о нас?!

Каждый из нас в той или иной степени болен, так как абсолютно здоровых людей не бывает — особенно сегодня, когда экология загрязнена до предела, а качественные продукты «днем с огнем не отыщешь». Чтобы Всемирный день больного изжил себя окончательно, важно, кроме приложения общих усилий, направленных на улучшение мировой ситуации, всем вместе принимать должные меры относительно себя любимого.

Во-первых, ограничить употребление вредных синтетических продуктов, таких как, например, чипсы, кока-кола, сметана, в которой нет ни капли натурального молока и другую еду с пальмовым маслом в составе. При покупке чего бы то ни было, обязательно нужно смотреть перечень ингредиентов на упаковке.

Во-вторых, есть в меру — в крайности впадать ни к чему. В-третьих, чтобы Всемирный день больного не стал вашим праздником, следует вести активный образ жизни. И, наконец, поменьше поддаваться стрессовым ситуациям, ведь, как известно, все болезни от нервов.

— Да, действительно, большинство болезней возникают у людей на нервной почве, — говорит врач высшей категории Амирхан Гостемиров. — Сами подумайте, когда человек погружается в уныние, болезнь побеждает, ведь печаль — это своеобразная питательная среда для различного рода недугов.

И в этом случае сочувствие медработников, отвлекающее от грустных мыслей, является для многих страждущих лучиком надежды, отдушиной и, вполне возможно, опорой и фундаментом для выздоровления. Поэтому, что бы ни случилось, любите эту жизнь: небо над головой, солнце, заглядывающее в ваше окно, цветы у дома, окружающих людей. Ваше хорошее настроение, радость и любовь — вот залог крепкого здоровья и долголетия. Радуйтесь каждому утру, каждому дню, который дает вам Аллах, и благодарите Его за все, что имеете. Не заостряйте внимание на мелких неудачах, улыбайтесь, и все сразу же поменяется в лучшую сторону.

Все люди разные, не каждый человек может попросить о помощи, но вот протянуть руку помощи может и должен каждый.

На протяжении жизни человек сталкивается со многими болезнями. Они требуют обращения к специалистам и последующей терапии. Некоторые недуги представляют большую опасность для человека и общества. Распространяясь, они наносят вред здоровью и экономике. Поэтому эта проблема существует, и ее нельзя игнорировать.

11 февраля — это тот день, который напоминает всем, и медицинским работникам и лицам, далеким от медицины, об общечеловеческих ценностях, таких как доброта, сострадание и милосердие по отношению к больным. В этот день принято говорить о том, каково жить, постоянно испытывая боль, дискомфорт, страдания, и как не допустить наиболее распространенные в современном обществе недуги, влияющие на физическое здоровье тела.

К тому же важную роль в охране и поддержании самочувствия играют медицинские работники, ежедневно решающие чужие проблемы и пропускающие их через свою душу. Поэтому они также заслуживают внимания и слов благодарности.

К сожалению, так устроен человек, что пока он здоров и радуется активной жизни, его мало волнует тот факт, что есть люди, которые ежедневно испытывают физическую и душевную боль и не могут обойтись без лекарств.

Как ни странно, но заботиться о больных и помогать им справиться с недугом, люди чаще начинают в тех случаях, когда здоровье их собственного тела оказывается под угрозой, и появляются первые признаки серьезного заболевания.

Также очень часто различные благотворительные акции для больных раком, лиц, перенесших инсульт или другие тяжелые болезни, организуют и проводят такие же больные люди.

Как ни странно, наибольшим толчком к изменению образа жизни является именно общение с больными людьми или медицинскими работниками, которые за ними ухаживают. Ведь самым наглядным как раз и является визуальный пример того, к чему может привести небрежность к своему здоровью. Поэтому Всемирный день больного — это не только день, посвященный тем, кто уже болен.

Важно осознавать, что здоровье — это хрупкая стеклянная ваза. Ее легко разбить и даже можно склеить, но вернуть ей целостность и прежний вид, к сожалению, невозможно. Жизнь без лекарств и мучений возможна, но для этого необходимо работать над физическим и душевным здоровьем. Результаты такого труда видны далеко не сразу, однако именно они дадут возможность прожить долгую, счастливую и активную жизнь.