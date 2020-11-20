Наконец-то и в России такой закон был принят. Согласно новым предписаниям для любителей табачных изделий, курить в общественных местах категорически запрещено, а в случае нарушения этого закона к виновным применяются различные санкции.

Кроме этого, в России был принят другой не менее важный федеральный закон «О продаже табачных изделий», которым определены места продажи изделий из табака и их удаленность от школ и иных учебных заведений. Этим законом были введены также ограничения продаж сигарет лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

К сожалению, как отмечают многие эксперты, выполнение этих законов в нашей стране не очень хорошо пока контролируется. Более того, все эти меры ненамного убавляют число курильщиков, и это лишний раз говорит о том, что сигарета прочно вписалась в нашу жизнь. Для многих курить так же естественно, как умываться, чистить зубы, есть, пить. Люди предпочитают идти на поводу у своей зависимости, нежели бороться с дурными привычками и заботиться о своем здоровье.

Поэтому сказать однозначно, удалось ли нашему государству достичь желаемых результатов после принятия таких жестких мер по отношению к заядлым курильщикам, достаточно сложно. Хотя, по словам самих любителей подымить, они намного больше боятся людского порицания, чем, скажем, наказания рублём в виде административного штрафа.

В одной из передач по центральному телевидению недавно был показан один сюжет, в котором Ингушетия была названа единственным регионом России, где наиболее эффективно используются меры по сбавлению темпа роста людей, использующих табачные изделия для курения.

Действительно, нужно отметить, что курильщиков на улицах наших городов и сёл за последнее время стало намного меньше — то ли порядков новых стали бояться, то ли совесть проснулась, или табачные изделия стали дорожать после предпринятых ограничений. Но в любом случае это радует, и есть все шансы предполагать, что дальше будет только лучше.

Следует отметить и то, что среди населения нашей республики за последние двадцать лет, то есть с тех пор, как коммунистический строй канул в Лету, модные тенденции к курению отошли далеко на задний план и перестали быть трендовыми. Большая дееспособная часть населения Ингушетии, особенно её молодежь, как никогда раньше активно начала посещать святые места, принимать участие в коллективных молитвах и постепенно стала отказываться от пагубных привычек.

Видные общественные и духовные лидеры нашей республики во время пятничных проповедей в мечетях начали вести воспитательную работу с молодежью, наставляя их на путь истины. Богословы на реальных примерах рассказывают прихожанам, какое зло несет в себе курение и употребление спиртных напитков, не говоря уже о вреде от наркотических средств. И поэтому можно сказать, что ситуация в республике в этом плане за последнее время заметно улучшилась.

Подтвердил это и один из моих дальних родственников, который пожелал остаться неназванным. Молодой человек признался, что долгое время курил и не мог найти в себе силы отказаться от этой вредной привычки. Но помог случай: несколько лет тому назад, оказавшись в одной из мечетей в Назрани, мой родственник после проповеди имама убедился в том, что здоровье любого человека может зависеть только от него самого, и он по-настоящему задумался над своим поведением.

«Как ни странно, я к тому времени ясно осознавал, что причиной всех моих болезней является сигарета, — рассказывает он. — Но, тем не менее, я не мог бросить эту гадость и продолжал ей подчиняться. Тогда я решил чаще посещать места, где поминают Аллаха. И это реально помогло мне. Без посторонней помощи и лекарств я вскоре окончательно бросил курить и изменил свое отношение к жизни. И поэтому я хотел бы дать совет тем, кто курит и не может бросить. Запомните, можно оставить всё, кроме хлеба, воды и веры. И не ищите себе оправдания, не поддавайтесь собственным провокациям против самих себя. Жизнь и так коротка, чтобы разменивать её на такие бесполезные занятия».

Безусловно, вредные привычки способны вызвать патологическую зависимость у человека, оказывая при этом отрицательное влияние на все системы его организма, что может привести к деградации личности. Очень часто у человека, имеющего склонность к привычкам дурного рода, присутствует генетическая предрасположенность к их появлению или наблюдаются такие признаки, как слабохарактерность, неспособность контроля своих желаний, подверженность чужому влиянию. Зачастую такие люди, оказываясь в плохой компании, подчиняются ее законам. А с течением времени их привычки перерастают в зависимости.

В первую очередь здесь нужно отметить социальные последствия, в той или иной степени влекущие за собой определенные отклонения от нормы, поскольку наличие вредных привычек не позволяет человеку нормально существовать в социуме. Не говоря уже о таких представителях молодежи, которые денно и нощно зависают в игротеках и виртуальных пространствах, наркоманы, курильщики и алкоголики на глазах у здорового общества становятся асоциальными личностями. Они, при этом испытывая физический и психологический дискомфорт, замыкаются в себе, у них меняются взгляды на жизнь, приоритеты, способствующие разрушению семейных ценностей, что приводит к асоциальному образу жизни.

Всемирно доказано, что все без исключения дурные привычки влияют не только на психику и поведение человека, но и на общее состояние его здоровья. Специалисты не зря называют эти привычки болезнями юности, так как курить почти все начинают в подростковом возрасте. Известно, что около 80% курильщиков свою первую сигарету попробовали в юном возрасте. Причем чем раньше подросток начинает курить, тем большая вероятность, что впоследствии он станет заядлым курильщиком.

«Детские организмы особенно остро подвержены негативному воздействию табака, даже если они просто находятся в накуренной комнате, не говоря уже о том, когда сами затягиваются сигаретой, — говорит врач-терапевт Джейрахской больницы Хадишат Льянова. — Поэтому профилактика курения среди подростков особенно важна и актуальна».

По ее мнению, хорошая профилактическая беседа о вреде курения, разъяснение врачом или педагогом об угрожающих последствиях для организма, наносимых табачной зависимостью, а еще лучше наглядная демонстрация могут надолго отбить охоту затянуться сигаретой. Тем более что хороший специалист может дать дельный совет, как бросить курить, не сильно ломая при этом организм.

Безусловно, все мы знаем о вреде курения, но многие не принимают это всерьез, а может быть, думают, что негативные последствия курения их попросту не коснутся. Но как утверждают медики, данная привычка является опасной для здоровья, потому как табачный дым содержит канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Согласно данным исследований, 90% случаев заболевания раком легких являются результатом курения.

В настоящее время наука располагает тысячами доказательств, подтверждающих тот факт, что табак содержит губительные для организма человека вещества. Общее количество их — около четырёхсот, и самым вредным из них является никотин — один из самых опасных ядов растительного происхождения, который включается в процессы обмена, происходящие в организме человека. Целый букет вредных веществ, содержащихся в никотине, активно воздействуют не только на внутренние органы, но и на внешность человека: при регулярном употреблении табака кожа курильщика получает меньше питания и очень быстро стареет. Она может и пожелтеть со временем, поры становятся шире, а морщины — заметнее. Также табак негативно сказывается и на состоянии зубов.

Не сразу, но постепенно никотин становится необходимым для курильщика, и отказаться от курения порой бывает невозможно. Как говорят исследователи, вся опасность курения в том, что вред от него не проявляется одномоментно.

«То есть нельзя сразу и мгновенно увидеть весь негатив и оценить удар, наносимый сигаретой организму. А потому человек получает ложное ощущение безопасности, — разъясняет доктор Льянова. — Этим объясняется и тот факт, что беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, постоянно растет, так как растет и число людей, пристрастившихся к курению, несмотря на все запреты и ограничения. И всё это происходит потому, что человек зачастую не осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья».

К большому сожалению, как констатируют социологи, бросить курить с первой попытки получается не у всех. Многие курильщики просто не выдерживают и сдаются. Поэтому самый лучший выход из этой ситуации — не начинать! А что касается того, как лучше попытаться бросить курить, Хадишат Микаиловна отметила, что это один из самых сложных периодов в карьере курильщика.

«Самыми тяжелыми в отказе от курения являются первые три дня, — говорит доктор. — Но нужно понимать, что все строго индивидуально. Если кто-то может чувствовать тошноту, агрессию и другие симптомы, присущие бросающим курить, то другой может абсолютно спокойно переносить этот этап, ограничиваясь лишь легким недомоганием. Как мы знаем, никотин не может не влиять на организм. А когда человек перестает курить, все системы организма начинают восстанавливать свое нормальное функционирование и выводят токсины из организма. А этот процесс дает сильные болевые ощущения. Поэтому бросать курить нужно не резко, а постепенно. Но главное — понять, что эта привычка действительно вредная, и от нее нужно поскорее избавляться».

По словам медиков, облегчить тяжелые дни, когда организм будет отвыкать от никотина, если большой стаж курения, можно будет, прибегнув к правильному питанию с зеленым чаем и фруктами, строго исключая из рациона спиртные напитки и кофе. Также немаловажным фактором в борьбе против курения доктора называют занятия спортом, регулярные прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения.

Необходимо отметить, что во всех общеобразовательных учреждениях Ингушетии, как и по всей стране, в канун Международного дня отказа от курения проводятся специальные акции, представляющие наглядную информацию о вреде табакокурения и последствиях никотиновой зависимости. В школах создаются специальные «Уголки здоровья» и ведутся другие мероприятия, целью которых является желание помочь курильщикам отказаться от пагубной привычки и поддержать их. А в некоторых учебных заведениях нашей республики с целью выявления порога проблемы проводится анкетирование среди учащихся. Таким образом, можно выяснить, насколько дети осведомлены о вреде табакокурения, понять их отношение к ведению здорового образа жизни. Как нам удалось выяснить, были проведены подобные мероприятия и в столичных школах нашей республики.

«Результаты многих диспутов и встреч со старшеклассниками показывают нам, что дети в целом понимают отрицательные стороны курения, — говорит директор школы-гимназии «Марем» г. Магас Елизавета Мужахоева. — И мы надеемся, что наши тематические мероприятия подобного рода помогут школьникам понять, насколько табак вреден для здоровья особенно сейчас, в период распространения новой вирусной инфекции, которая, по утверждениям медиков, усугубляется при курении. Также в процессе обучения мы систематически проводим с трудновоспитуемыми детьми уроки внеклассного чтения, где основная роль отводится произведениям, в которых рассказывается, что полезно для человека, а что вредно, а в случае необходимости проводим беседы с родителями».

Конечно, чтобы выработать в себе полезные привычки, каждому из нас необходимо прикладывать определенные усилия и проявлять старание. Неплохо понимают это и дети, которые на примере старших учатся жить правильно.

«К примеру, отвечая на вопрос, какой вред наносит здоровью курение, наши дети показывают, что обладают достаточными знаниями, чтобы не повторять глобальные ошибки тех, которые променяли свое здоровье на сигарету, — говорит Елизавета Исраиловна. — Также мы с помощью старшеклассников проводим игры с участием КВН, принимаем участие в спортивных соревнованиях и викторинах на тему «Здоровье — это здорово!». Вполне уверенно можно считать, что проделанная нами работа не пройдет даром, и дети сделают необходимые для себя выводы».

Несомненно, главное влияние на ребенка оказывают школа и семья. Здесь должны прививаться основы здорового образа жизни и негативное отношение к всевозможным вредным привычкам и зависимостям, в том числе и курению.

Низкий социальный статус и отсутствие образования у родителей, их нежелание принимать участие в формировании личности ребенка, неполная семья, а также недостаточная информация о вреде курения тоже могут оказывать негативное влияние на полноценное развитие подростка. Такое неблагополучие в окружающем обществе ребенка формирует его низкую самооценку, способствует ухудшению успеваемости в школе и очень часто может являться фактором, подталкивающим к возникновению вредных привычек.

Поэтому многие педагоги высказывают свою точку зрения по поводу того, что мероприятия по профилактике курения среди молодежи должны представлять собой некий симбиоз совместной работы государства, медиков, работников социальных служб, учителей и родителей. По их мнению, недостаточно, если этой проблемой будут заниматься только школы, особенно, если учесть, что ряды курильщиков постоянно пополняются, и масштабы этой трагедии на фоне ухудшающейся экологической обстановки начинают принимать серьезные размеры. Также чрезвычайно важно учитывать, что огромное влияние на детей оказывает фактор наличия курильщика в семье. Это может быть отец, старшие братья или сверстники. Поэтому в кругу своих семей дети должны получать только достойные примеры.

Другими словами, воспитание здорового образа жизни у ребенка родители должны начинать, воспитывая себя, хотя, как мы можем очень часто наблюдать, не все взрослые это осознают. Более того, они ругают детей за плохое поведение, за нежелание заниматься спортом, при этом забывая о том, что сами оказывают на детей только дурное влияние.

А вот вероятность приобретения вредных привычек у подростков, где родители ведут активный здоровый образ жизни, невелика. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка в самом раннем возрасте появился интерес к какому-либо полезному делу, и тогда мысли о дурных привычках переместятся далеко на задний план. Ведь все мы хорошо знаем, что хоть и трудно воспитать в себе полезную привычку, но избавиться от вредной ещё труднее: это требует от человека проявления твердости и силы воли. Но только в таком духе нам удастся воспитать достойную смену.

Бросить курить в силах каждого — нужно лишь захотеть. А последнее характерно для тех, кто очень хочет продолжать жить, причем полноценной здоровой жизнью.

Дорогие курильщики! Не дайте какой-то привычке взять верх над собой — вы однозначно сильнее! Возьмите верх над всеми обстоятельствами и скажите сигарете «нет!». И вы увидите, как жизнь ваша заиграет новыми красками.