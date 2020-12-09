В своих заявлениях граждане указывают, что являются потерпевшими по уголовным делам и просят предоставить бесплатного адвоката для представления их интересов в качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве. Информация о возможных мошеннических действиях при обороте фальсифицированных лекарственных средств была размещена в 2019 году на официальном сайте и сайтах территориальных органов Минюста России.

Со своей стороны, представители министерства неоднократно обращались по данному вопросу в МВД России, Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ.

Вместе с тем поток поступающих подобного рода обращений в Минюст не снижается, наблюдается тенденция к увеличению их количества.

Речь идет о ситуациях, когда неизвестные лица сообщают гражданину по телефону, что он стал потерпевшим по уголовному делу по приобретению им фальсифицированных лекарственных средств и получил право на бесплатного адвоката. При этом преступник представляется сотрудником правоохранительных органов или иных государственных органов. Он предлагает гражданину направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для защиты интересов в суде. Затем с гражданином связывается лицо, представляющееся адвокатом, которое под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через платежные системы.

Граждане, будьте бдительны! Не принимайте подобные предложения! Стоит помнить, что адвокат необходим обвиняемому, а не потерпевшему! Лица, предлагающие направить деньги на счета судов или других государственных ведомств, учреждений, не могут являться сотрудниками органов исполнительной власти РФ либо правоохранительных органов.

В свою очередь МВД разработало памятку безопасности для онлайн-покупок. Россиян предупредили, что мошенники часто размещают на своих сайтах положительные отзывы, требуют предоплату за товар, а после получения денег перестают выходить на связь. О работе злоумышленников могут говорить слишком низкая цена товара, сомнительный адрес сайта и оплата без расчетного банковского счета.

По всем вопросам граждане могут обратиться в Минюст. Контактное лицо в Министерстве юстиции Российской Федерации: начальник отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Елена Савина, телефон: 8(910)483-40-83.

Между тем Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект документа о внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», которым предлагается скорректировать определение понятия «фальсифицированное лекарственное средство». Проект законодательного акта опубликован на портале regulation. gov. ru, его обсуждение продлится до 24 декабря 2020 года.

Законопроект направлен на совершенствование нормативного правового регулирования обращения лекарственных средств в части недопущения попадания в гражданский оборот фальсифицированных лекарственных препаратов и обеспечения нахождения в гражданском обороте только качественных, безопасных и эффективных лекарственных препаратов.