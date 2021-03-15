По предлагаемым правилам величина выплаты на ребенка сможет доходить до 11 тыс. рублей в месяц, сообщили «Известия». Изменения начнут действовать с 1 апреля текущего года. Новые правила предполагают более гибкий и адресный подход при определении степени нуждаемости. Выплаты станут доступнее семьям с инвалидами, пособия будут назначать на опекаемых детей, а в составе семей учтут студентов до 23 лет. С другой стороны, органы соцзащиты посчитают квартиры и машины семьи, которая обращается за выплатами, а люди, принципиально не желающие работать, получать новое пособие не смогут.

В 2021 году пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет можно будет получать в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ 10 марта подписал Президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума (5,5 тыс. рублей), то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума (это порядка 8,5 тыс. рублей). Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи поднялись до прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка — это в среднем 11,3 тыс. рублей.

Главное изменение правил назначения пособий для детей от трех до семи лет — это адресность подхода, который был выработан на основе обращений субъектов и жалоб граждан в ведомство.

Одно из основных изменений — выплаты по 10 тыс. рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, — не будут учитывать в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.

«Студент в 20 лет, который учится очно и не работает, — такой же иждивенец, как и 14-летний школьник», — пояснили газете «Ингушетия» в Минтруда республики.

Также пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на гособеспечении. Это нововведение ранее Минтруд уже подтверждал официально. Кроме того, министерство предложило учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности. Малообеспеченные граждане, получающие пособие, могут иметь одновременно квартиру, дачу, дом, земельный участок, машину, гараж, мотоцикл, катер и трактор.

Еще один важный момент — «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не пособия) или у них есть объективные причины не работать. Если родитель получает стипендию (то есть еще учится), работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получать пособие.

Нулевой доход у получателей пособий может быть только по объективным причинам. Это безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, нахождение в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход -предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей.

Как сообщили в социальном ведомстве региона, изменения будут не одномоментными. Получать пособие в новых размерах граждане смогут уже после 1 апреля — нужно будет подать заявление через портал госуслуг. Соцзащита с учетом данных о доходах и имуществе рассчитает необходимый объем выплат и назначит пособие в новом размере.

А вот если окажется, что семья новым критериям не соответствует, то, если пособие уже назначено, граждане продолжат получать его до истечения срока выплат.

По новым правилам к числу получателей выплаты будут относиться семьи, которые в совокупности владеют:

— одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также под исключение попадут квартиры, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки;

— одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости;

— одной дачей;

— одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная или в семье есть гражданин с инвалидностью;

— земельными участками общей площадью не более 0,25 га (за исключением земельных участков, полученных многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки, а также «дальневосточного гектара»);

— одним нежилым помещением;

— одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

— одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

— одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются;

— одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются;

— сбережениями в банковских вкладах, если годовой доход от процентов по ним не превышает величину прожиточного минимума (то есть в среднем сбережения не должны превышать порядка 250 тыс. рублей).