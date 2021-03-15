«Подозрительно» бедные и богатые

Минтруд России предложил ограничить получение выплат подозрительно бедными семьями

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Издание «Коммерсантъ» передает, что Минтруд РФ выступил за корректировку программу поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на 2021 год. Ведомство якобы предложило ограничить получение выплат подозрительно бедными семьями, то есть семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов.

По инициативе Минтруда, на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 кв. м на человека, дачей, гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тыс. руб. Для инвалидов и получателей соцподдержки действуют оговорки.

Право получения выплат на детей от трех до семи лет при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

В то же время РБК (РосБизнесКонсалтинг) сообщил, что на эту инициативу отреагировал «главный» коммунист России Геннадий Зюганов, предложив ввести повышенный налог на «подозрительно» богатых россиян.

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