По инициативе Минтруда, на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 кв. м на человека, дачей, гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тыс. руб. Для инвалидов и получателей соцподдержки действуют оговорки.

Право получения выплат на детей от трех до семи лет при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

В то же время РБК (РосБизнесКонсалтинг) сообщил, что на эту инициативу отреагировал «главный» коммунист России Геннадий Зюганов, предложив ввести повышенный налог на «подозрительно» богатых россиян.