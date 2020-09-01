Субсидии предоставляются по следующим направлениям:

а) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами;

б) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат покупателям семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996 — в виде компенсации 70% затрат.

Покупателями семян, произведенных в рамках указанной федеральной программы, признаются юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц; физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

в) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур — по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенным посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта.

Документы, предусмотренные правилами, могут быть направлены в форме электронного документа в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо по адресу: РИ, г. Назрань, ул. Муталиева, 8.

Документы принимаются с 31 августа по 11 сентября текущего года включительно.

Субсидия призвана содействовать аграриям в получении высоких урожаев благодаря переходу на высшие репродукции сортов.

В Министерстве сельского хозяйства Ингушетии отметили, что господдержка элитного семеноводства также способствует более высоким темпам сортообновления и сортосмены.