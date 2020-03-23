На время дистанционного обучения в регионах образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» предоставят школьникам бесплатный доступ к онлайн-курсам. Для ответов на вопросы учителей и преподавателей компания Mail. ru Group запустила горячие линии в соцсетях.

Горячие линии по вопросам дистанционного образования

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подготовила подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети. В официальном сообществе Минпросвещения России «Мы учителя!» будет организован кол-центр на базе видеозвонков в ОК. Служба поддержки социальной сети «Одноклассники» откроет дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли получить консультацию по вопросам дистанционного обучения в соцсети.

Также в группах «Mail.ru Group для образования» «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки. С вопросами по переходу на дистанционный режим можно будет обратиться в личные сообщения группы.

Команда социальной сети «ВКонтакте» подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями «ВКонтакте» для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества сотрудники поддержки оперативно ответят на все вопросы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все российские школы и колледжи могли оперативно перейти в дистанционный режим работы, в том числе с помощью общедоступных образовательных онлайн-платформ. Сервисы социальных сетей Mail. ru Group доступны для детей и подростков, пользуются популярностью. Мы приветствуем инициативу компании по расширению перечня доступных бесплатных образовательных платформ и ресурсов и рекомендуем регионам также использовать их при необходимости. Это хорошая помощь учителям для организации учебного процесса в новом, дистанционном, формате», — отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Экосистема Mail.ru Group охватывает свыше 90% пользователей Рунета. Каждый день нашими сервисами пользуются и школьники, и студенты, и учителя, и все те, кто занимается дополнительным образованием. Мы собрали решения, которые помогут российским образовательным учреждениям просто, быстро и бесплатно перенести занятия из классов и аудиторий в интернет. Мы готовы в режиме реального времени поддерживать школы и вузы», — прокомментировал генеральный директор Mail. ru Group Борис Добродеев.

Обучение в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»

«ВКонтакте» и «Одноклассники» охватывают 86% пользователей Рунета, то есть практически у каждого учащегося и преподавателя есть аккаунты в этих социальных сетях.

Школы могут запустить дистанционное обучение через эти соцсети, используя готовый набор инструментов.

● Закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и предмета. В сообществах можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники.

● Прямые трансляции лекций и уроков, запись видео, вебинары.

● Дистанционные видеоуроки. Соцсети поддерживают групповые звонки, в которых может участвовать до 100 человек, а также демонстрацию экрана компьютера и смартфона.

● Размещение учебных материалов: документов (презентаций, файлов, таблиц), картинок, аудио, видео.

● Готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и др.). Соцсети также позволяют разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-приложений.

Образовательные сервисы в экосистеме Mail.ru Group

Бесплатное онлайн-обучение для студентов и школьников вводят три образовательных компании: GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмика».

Образовательный портал GeekBrains предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения (Learning Management System). Также на время всего периода использования в школах и колледжах дистанционных форм обучения сервис откроет доступ к курсам по четырём направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

Онлайн-университет Skillbox бесплатно открывает для самостоятельного изучения курсы по основам веб-верстки, созданию сайтов на Tilda, работе с Photoshop и другими программами по маркетингу, дизайну и программированию. Кроме того, Skillbox организует серию бесплатных вебинаров с преподавателями и экспертами рынка.

Кроме того, Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» открывает доступ к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны на учеников младшей и средней школы.