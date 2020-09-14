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Возможность поздравить любимых педагогов

Минпросвещения России приглашает жителей Ингушетии принять участие в акции «Мой учитель»

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14 сентября стартует акция «Мой учитель», организованная Министерством просвещения Российской Федерации и приуроченная ко Дню учителя. Акция продлится до 10 октября, в её рамках можно поздравить любимых педагогов публикацией в виде видеороликов или фотографий с учителем.

Для участия в «Моём учителе» необходимо выложить видеоролик или свою фотографию с педагогом в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или ТikTok под хештегами #мойучитель2020, #мойучитель, #минпросвещениярф.

Под фото или видеороликом необходимо написать пост со словами благодарности или рассказать интересную историю, связанную с любимым учителем. Также необходимо продублировать размещение медиафайлов в специально созданном разделе сайта.

Видеоролик или фото, посвящённые учителю, также могут содержать элементы любого творческого формата: участники могут спеть, станцевать или рассказать стихотворение. Самые интересные посты будут опубликованы в социальных сетях Министерства просвещения России, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства, а авторы лучших трёх историй получат памятные призы.

Акция проводится на территории Российской Федерации, а также на территориях посольств Российской Федерации в других странах. Участники акции должны быть учащимися российских общеобразовательных организаций, иметь открытый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм» или ТikTok, а также быть подписанными на официальные аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм».

Не позднее 5 календарных дней, начиная с даты завершения акции, будет сформирован список наиболее выдающихся участников акции, а для трёх победителей организатором будут подготовлены сувениры и памятные призы.

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