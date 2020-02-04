«После расторжения соглашения с ООО «Экосистема» планируется внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора. На каждом участке будет работать свой оператор», — отметил представитель ведомства по итогам обсуждения проблемы вывоза и переработки ТКО в муниципалитетах на совещании с органами местного самоуправления под председательством первого вице-премьера Михаила Илезова.

Он пояснил, что первая зона охватит Джейрахский и Сунженский районы, города Сунжа и Карабулак. Второй участок — Малгобек, Малгобекский район, сельские поселения Кантышево и Долаково. Третья зона включит в себя Назрановский район, Назрань и Магас.

В Минприроды полагают, что организовывать и осуществлять обращение с ТКО на сравнительно небольших зонах проще, чем в целом по всей республике.

Кроме того, руководство ведомства считает необходимым определить более жесткие условия в заключаемых с региональными операторами соглашениях, в том числе обязанность оказания услуги только с применением автотранспорта, оборудованного системой навигации ГЛОНАСС и с предоставлением доступа Минприроды.

Также от региональных операторов будет требоваться оборудование мусоровозов видеорегистраторами с предоставлением данных видеосъемки по требованию министерства. Эти и другие условия позволят установить прозрачность деятельности региональных операторов.

Руководство Минприроды Ингушетии обратило внимание участников совещания на ряд проблем, связанных с деятельностью регионального оператора ООО «Экосистема». Общество фактически обслуживает только часть региона. Не охвачены Малгобекский район и часть Назрановского района, а для сбора мусора в Магасе и Джейрахском районе оператором привлечены местные предприятия ЖКХ, однако услуги, оказываемые данными предприятиями, не оплачиваются.

В Карабулаке деятельность по сбору и транспортировке отходов вынужденно организована главой города без каких-либо договоров с обществом. В последние дни жалобы о нарушении сроков вывоза отходов с территории в этом городе прекратились. По итогам рейдов государственными инспекторами Минприроды сообщается, что контейнерные площадки не переполнены, а в городе работает техника по транспортировке отходов.

Поступают жалобы по факту нарушения сроков сбора и транспортировки отходов в Назрани, в особенности на загрязнение контейнерной площадки на улице Московской, рядом со зданием Управления Россельхознадзора по региону.

Часто регоператор пренебрегает сбором отходов вне баков, объясняя это тем, что не обязан очищать контейнерную площадку. Однако, в соответствии с правилами обращения с ТКО, регоператор несет ответственность за обращение с отходами с момента погрузки их в мусоровоз (п. 13). При этом «погрузка твердых коммунальных отходов», согласно документу — это перемещение ТКО из мест (площадок) накопления ТКО или иных мест, с которых осуществляется погрузка отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки ТКО (п. 2). Из этого следует, что обязанность по очистке от мусора контейнерных площадок лежит на нем.

За указанные и иные нарушения ООО «Экосистема» приказом Минприроды лишено статуса регионального оператора. В Арбитражный суд республики подан иск о расторжении соглашения с ним.

Впрочем, муниципалитеты также не исполняют возложенные на них законом обязанности, а проблема оборудования контейнерных площадок во всех населенных пунктах до сих пор не решена.

В соответствии с п. 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления» Главой Ингушетии было рекомендовано муниципалитетам создать площадки для накопления отходов на своих территориях. Фактически данная обязанность выполнена лишь в Малгобеке.

Минприроды настоятельно рекомендовало органам местного самоуправления организовать работу по созданию контейнерных площадок на территориях многоквартирных домов и подведомственных учреждений.

В частном секторе площадки устанавливать не целесообразно. При этом региональный оператор обязан предоставлять населению контейнеры либо пакеты (при пакетированном сборе отходов).

Ранее власти Карабулака раскритиковали работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городе. Как отмечал исполняющий обязанности главы Карабулака Магомед-Башир Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов. По его словам, ранее регоператор отказался запускать грузовики с мусором из города на территорию своего полигона.

Как сообщало Минприроды Ингушетии, в результате рейдовых мероприятий государственные инспекторы выявили факты переполнения мусорных контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке.

В связи с этим региональный оператор будет привлечён к административной ответственности. При этом представитель ведомства напомнил, что в октябре 2019 года приказом Минприроды Ингушетии ООО «Экосистема» лишено статуса регионального оператора, в Арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

В свою очередь руководство «Экосистемы» назвала недостоверными сообщения о недопуске на полигон машин с мусором из Карабулака.

«Полигон ТКО в Сунженском муниципальном районе не закрыт и не был закрыт на прием и размещение отходов», — сообщалось в распространенном в СМИ релизе компании.

По данным ООО, полигон был построен за счет собственных средств «Экосистемы» в рамках инвестиционного проекта, бюджетные средства для его возведения не выделялись.

На текущий момент под контролем регоператора 80% транспортировки, обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

Кроме того, в Карабулаке, согласно территориальной схеме, отсутствуют около 200 мест накопления отходов. График вывоза мусора в упомянутом городе с мест накопления отходов — с контейнерных площадок — осуществляется два раза в сутки.

График вывоза по линиям от физических лиц осуществляется в понедельник и четверг с 20:00 до 9:00. Он региональным оператором соблюдается, никаких жалоб от физических и юридических лиц не поступало ни в ООО «Экосистема», ни в надзорные инстанции. Идет непонятный саботаж по отношению к региональному оператору, на который представители организации обещают отреагировать через республиканскую прокуратору.

При этом в компании напомнили, что в соответствии с законодательством администрации муниципалитета обязаны определить, обустроить и содержать места накопления отходов.

Представители «Экосистемы» призвали мэрию Карабулака не нарушать схему движения потоков отходов, определить обустроить и содержать места накопления отходов согласно территориальной схеме, обеспечить условия горожанам для сбора ТКО, места накопления мусора.

Отметим, что статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 10 лет с заключением соответствующего соглашения ООО «Экосистема» присвоен по решению конкурсной комиссии Минстроя Ингушетии в июне 2018 года.