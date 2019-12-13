Образовавшаяся на сегодняшний день задолженность бюджетных организаций перед региональным оператором составляет менее 1% его необходимой валовой выручки. Проблема сбора платежей в республике связана с неспособностью регионального оператора качественно организовать свою работу на всей территории региона, а также надлежащим образом организовать сбор платежей. Данная проблема существует с момента введения новой системы.

На сегодняшний день принято решение о лишении статуса регионального оператора ООО «Экосистема» в связи с многочисленными нарушениями в его деятельности. Вместе с тем, согласно соглашению, общество продолжит осуществлять деятельность в качестве регионального оператора до отбора нового регионального оператора.

Также важно отметить, что на данный момент ведётся работа по корректировке территориальной схемы обращения с ТКО с разбивкой региона на три зоны вместо одной. В последующем будет проведен конкурс по отбору сразу трёх региональных операторов. Данные действия позволят повысить качество оказания услуг по обращению с ТКО в республике, а также страховать риски возможного неисполнения тем или иным региональным оператором своих обязанностей.

Также ранее было принято решение для качественного вывоза мусора выбрать сразу несколько региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Регион панируется поделить на четыре части.

«На данный момент мы лишили ООО «Экосистема» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в ближайшее время через суд будем расторгать с ними соглашение. Поводом для этого послужило то, что на них было много жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного соглашения. После мы найдем нового регионального оператора, скорее всего их будет несколько, так как один плохо справляется. Мы планируем поделить регион на четыре участка, где каждый будет ответственен за свою территорию», — сказал Баркинхоев.

По его словам, новых операторов будут выбирать посредством конкурса, и участвовать смогут предприятия по вывозу ТКО как из Ингушетии, так и из других регионов страны.

«Все отходы будут вывозиться на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в Сунже. Его мощности должно было хватить до 2027 года, но он почти заполнен из-за ликвидации крупных свалок в республике. Сейчас решается вопрос о строительстве нового полигона, на данный момент мы ищем подходящую территорию», — сказал Баркинхоев.

Решить проблему утилизации мусора в Ингушетии планируют за счет строительства нового полигона, а также создания комплексов по переработке отходов.

«Мы уже разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству второго полигона, который будет находиться в Малгобеке, это инвестиционный проект. По размерам он будет меньше, чем первый, но точно сказать объемы я не могу, пока не будет завершена работа по разработке проекта. Думаем, что мы закончим эту работу в течение полугода. До заполнения первого полигона работы по строительству второго полигона должны быть закончены», — пояснил Адам Баркинхоев.

Он отметил, что после ликвидации всех четырех крупных свалок в регионе мощностей второго полигона должно хватить на несколько лет.

«В регионе планируют перерабатывать все запрещенные к захоронению отходы. Мы включили в госпрограмму мероприятия по созданию объектов обработки, сортировки и переработки всех запрещенных к захоронению отходов — это металл, дерево, резина, полиэтилен, ртутные лампы. На сегодняшний день в регионе есть только сортировка отходов, а после сортировки все полезные фракции направляются в регионы, где есть возможности переработки», — резюмировал представитель Минприроды.

Ранее сообщалось, что за 2015 и 2016 годы в Ингушетии ликвидировано около 120 крупных и мелких свалок. На данный момент осталось 16 свалок, в том числе четыре крупные — в Сунже, Назрани, Малгобеке и Карабулаке, которые законсервированы. Их планируется ликвидировать в рамках ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы.

Напомним, Ингушетия участвует в пяти из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», а именно: «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».