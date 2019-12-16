С 2014 года система работает в тестовом режиме и уже прошла апробацию в девяти пилотных субъектах Федерации, в частности, в регионах в зоне Байкала. Теперь портал доступен в каждом регионе страны.

Граждане, общественные объединения, другие некоммерческие организации посредством системы могут информировать органы государственной власти о несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и других правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Сообщения можно подтверждать фото- и видеоматериалами с указанием точного местоположения нарушений или их координат. Разработаны мобильные приложения системы.

Жители Ингушетии могут скачать приложение ФГИС «Наша природа» на свой мобильный телефон или опубликовать сообщение на сайте.

Органы государственной и муниципальной власти получают уведомления и в случае подтверждения факта нарушения осуществляют мероприятия по ликвидации данного нарушения в пределах установленной компетенции.

По итогам устранения нарушения осуществляется информирование пользователя интернет-портала через личный кабинет, с использованием СМС-оповещения и e-mail-оповещения. А также предусмотрена возможность оценить работу уполномоченных органов власти как на федеральном уровне, так и на региональном, местном.

Конечной целью создания ФГИС «Наша природа» является организация постоянно действующего механизма взаимодействия органов государственной и муниципальной власти и рядовых граждан, повышение прозрачности работы контрольно-надзорных органов, обеспечение их публичной подотчетности, снижение сроков принятия решений и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий нарушений в сфере экологии.