Экология

Чтобы не омрачить праздник

Минприроды Ингушетии будет пресекать вырубку хвойных деревьев в предновогодний период

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В преддверии Нового года необходимо помнить о том, что такое украшение дома, как ель, приобретенная незаконным образом, может стать поводом для серьезных санкций. В связи с этим по поручению Минприроды Ингушетии Сунженским и Назрановским лесничествами организованы мобильные группы по патрулированию территории лесного фонда в целях охраны хвойных насаждений в предновогодний период вплоть до 3 января 2020 года.

В частности будут проведены профилактические мероприятия среди населения через СМИ, информационные щиты и иные средства наглядной агитации о недопустимости незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников, а также об ответственности за нарушение лесного законодательства.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами будет осуществляться проверка наличия документов на вывозимые хвойные насаждения через стационарные и пограничные посты.

Необходимо отметить, что иногда вырубку дерева можно осуществить и в рамках охраны окружающей среды. Для этого необходимо приобрести так называемый порубочный билет. Данный документ может выдать орган местной власти, либо департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Данная бумага может быть выдана с целью удаления аварийных деревьев, а также дерева с места будущего строительства, а для рассмотрения документов и выдачи подобного билета требуется от одного до полутора месяцев.

Напомним, что согласно лесному законодательству, заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников считается предпринимательской деятельностью и осуществляется на основании договоров аренды лесных участков, в соответствии с приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года № 325. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, допускается заготовка праздничных новогодних деревьев на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Право на заключение такого договора приобретается на аукционе.

Незаконно срубленная ель, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, влечет за собой штраф: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юридических ‒ от 200 тыс. рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит 5 тыс. рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуры. В этом случае ответственность наступает уже уголовная.

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