В мероприятии также приняли участие заместители министра образования и науки Ингушетии Асхаб Дудургов, Пятимат Угурчиева и Тамара Шанхоева. В ходе пресс-конференции прозвучали ответы на десятки актуальных вопросов, касающихся сферы образования в регионе.

Вопросы журналистов были разного характера: как решить вопрос со слабой дисциплиной учащихся в школах республики, будут ли открыты на базе школ региона новые центры «Точка роста», что нужно сделать, чтобы стать участником федеральной программы «Земский учитель» — на эти и другие вопросы журналисты получили исчерпывающие ответы.

Отвечая на вопрос, касающийся дисциплины учащихся, руководитель министерства акцентировала внимание на том, что воспитательный процесс в школе ставит основной своей задачей создание гармонично развитой личности. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» родитель является полноценным участником образовательного процесса. Контроль деятельности ребенка по обучению в школе входит в обязанности родителей.

Также чаще всего с проблемой недисциплинированности в классе сталкиваются молодые неопытные учителя. Это может быть вызвано тем, что учитель еще не успел заработать авторитет и не выработал собственную методику воспитания детей. Решение этой проблемы заключается в наставничестве и необходимости делиться методами обучения более опытных учителей.

Эсет Бокова, комментируя создание в школах региона центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», отметила, что в настоящее время в 59 общеобразовательных организациях республики уже созданы и функционируют подобные площадки. Также в текущем году на базе 12 школ республики планируется открыть центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Был затронут также вопрос о реализации масштабного проекта «Земский учитель» в регионе. Отвечая на данный вопрос, министр сообщила, что в рамках этой программы выделено 7 вакансий в отдаленных населенных пунктах. В настоящий момент ведется работа по сбору заявок учителей для участия в конкурсном отборе. Заявки можно подать на официальном портале программы «Земский учитель» zemteacher. apkpro. ru. Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2021 году, размещено на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии в разделе «Документы».

Завершая общение, министр образования и науки региона поблагодарила представителей средств массовой информации за работу и выразила надежду на то, что подобные встречи будут носить регулярный характер.