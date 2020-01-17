«В своем выступлении глава государства уделил особое внимание вопросам сферы образования, в частности, отметил, что с 1 сентября 2020 года будет введена специальная доплата классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей. Считаю, что эта категория учителей выполняет ответственную и трудоемкую работу: классные руководители несут ответственность за работу с родителями учащихся, за проведение классных часов и внеклассных мероприятий. Поэтому такой труд должен быть оплачен по достоинству», — прокомментировала Эсет Бокова.

Еще одной важной задачей, которую поставил Президент страны, является обеспечение всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

«Отмечу, что вопрос обеспечения учащихся горячим питанием в настоящее время для нашего региона очень актуален. Для этого необходимо решить и ряд инфраструктурных проблем в школах республики, связанных с материально-техническим обеспечением пищеблоков», — подчеркнула министр.

Также глава государства акцентировал свое внимание на необходимости создания дополнительных школьных мест и внесение необходимых изменений в национальный проект «Образование». По словам Президента РФ, нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей.

«В рамках реализации нацпроекта «Образование» в республике созданы и успешно функционируют на базе школ 17 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа в данном направлении будет продолжена — в текущем году планируется открытие 42 подобных центров», — отметила Эсет Бокова.

Напомним, 15 января текущего года Президент России Владимир Путин в столичном «Манеже» обратился с Посланием к Федеральному собранию. Это ежегодное выступление проходит уже в 26-й раз.

В середине наступающего десятилетия в России будет 19 млн школьников, почти на 6 млн больше, чем в 2010 году. По словам главы государства, большое количество школьников не должно негативно влиять на условия, в которых они учатся.