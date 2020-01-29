Торжественные мероприятия планируется провести в Назрани, на стадионе имени Бориса Дахкильгова. Это место больше всего понравилось приглашенному режиссеру-постановщику. Но для размещения всех жителей и гостей республики имеющихся посадочных мест не хватит, поэтому начаты работы по реконструкции стадиона.

По имеющейся информации праздничное представление обещает стать зрелищным, с использованием лазерных эффектов.

По словам Министра культуры РИ Тамерлана Дзейтова, есть команда, которая сейчас работает над созданием сценария театрализованного шоу. В ней задействованы продюсеры и декораторщики из Москвы.

— В Министерстве культуры уже сформирована рабочая группа, ответственная за подготовку к предстоящему празднованию 250-летия со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В эти дни во всех городах и районах республики пройдут народные гулянья, выступления известных творческих коллективов, а в музеях тематические и творческие выставки, будут показаны исторические фильмы,- рассказал министр культуры.

Подробнее о предстоящих праздничных меропритиях газете «Ингушетия» рассказала и. о. заместителя Министра культуры РИ Айна Ильясова:

— Программа празднования знаменательной для республики даты — 250-летия добровольного вхождения в состав России включает в себя серию масштабных мероприятий не только в Ингушетии, но и за пределами. В Совете Федерации и Государственной Думе, в других регионах России и странах СНГ пройдут Дни культуры Ингушетии. Кроме того, в Государственном Кремлевском Дворце состоится гала-концерт с участием известных ингушских и российских звезд эстрады. В рамках подготовки к юбилею в республике также пройдут международные соревнования, посвященные исторической дате: межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектаклии, лектории, фестивали, конкурсы и молодежные акции в формате флэш-моба.

Известный Государственный ансамбль танца «Ингушетия» к предстоящему празднику готовит новый танец. В нем будут использованы исторические и фольклорные материалы. Артисты ансамбля уже заняты в репетициях.