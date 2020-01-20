Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия извещает об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда, водного фонда, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Республики Ингушетия.

Утвержденные результаты государственной кадастровой оценки размещены на официальном сайте Минимущества РИ https://mizo-06.ru.