«Минэкономразвития России поддержало предложение региона направить средства госпрограммы развития СКФО на строительство важнейшего объекта для Республики Ингушетия — инфекционного отделения (на 60 коек) на территории Детской республиканской клинической больницы в городе Назрани», — отмечается в сообщении.

Во время совещания первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обсудили вопросы социально-экономического развития республики.

Калиматов поднял вопрос обеспечения населения республики качественной питьевой водой и строительства системы водоотведения.

По данным федерального ведомства, республика неоднократно обозначала проблему нехватки собственных средств для разработки проектно-сметной документации под важнейшие объекты. Этот вопрос актуален для всех субъектов СКФО.

Как сообщил Бабич, Минэкономразвития предлагает выделять средства федерального бюджета не только на строительство объектов, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов СКФО, но и на проектные работы.

Ранее правительство Ингушетии сообщало о планах построить инфекционный корпус Детской республиканской клинической больницы до конца 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение». Для этих целей специалистами уже разработана проектно-сметная документация, есть положительное заключение экспертизы.