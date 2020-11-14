Эксперимент этот примечателен тем, что вы с легкостью можете снять эту повязку с глаз, а слепой вынужден «носить» ее вечно. Да, сегодня люди, утратившие зрение, могут читать, писать и выполнять другие действия. Для этого у нас в стране предпринимаются определенные попытки, хотя до совершенства очень далеко.

Но раньше не было и того, чем мы располагаем сегодня. А началось всё с первой школы для слепых, которая появилась во Франции в далеком 1784 году благодаря неравнодушному учителю Валентину Гаюи. Он за свои средства, без финансовой поддержки правительства, в собственном доме открыл школу, где вначале занималось одиннадцать слепых детей.

Позже Гаюи пригласили в Россию, в Санкт-Петербург, где в 1807 году под его началом открылся институт для слепых людей. Надо сказать, что Гаюи разработал и внедрил в учебный процесс целую методику обучения, начиная со специального рельефного шрифта «унциала», на смену которому в 1829 году пришел шеститочечный шрифт Луи Брайля.

Кроме этого, Гаюи на протяжении всего времени изготовлял специальные книги и атласы, а позже ему в этом помогали его же ученики — все для того, чтобы незрячие взрослые и дети могли существовать в нашем мире максимально комфортно для себя. Слепые воспитанники обучались чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам: плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию и наборному делу.

Много лет назад мировая общественность в знак благодарности знаменитому ученому решила в день рождения Валентина Гаюи отмечать Международный день слепых. Он приходится на 13 ноября. В этот день во многих странах мира внимание общественности привлекают к проблемам незрячих людей, проходят презентации разных технологических открытий. Вспоминают знаменитых врачей, что помогают бороться с болезнями глаз, педагогов, которые учат людей, утративших зрение.

Конечно, за двести с лишним лет сделано немало, однако полностью решить проблемы этих людей, адаптировать их к жизни все еще не удается. Не в каждом городе есть школы для слепых детей, что уж говорить о мелких селах или районных центрах.

Нет такого специализированного учреждения и в нашей республике, хотя много лет подряд неравнодушные энтузиасты в лице представителей регионального общества слепых предпринимают определенные попытки для того, чтобы наши дети с недостаточным зрением могли учиться у себя в Ингушетии, а не выезжать для этого в другие города и регионы России. Но, к сожалению, этот вопрос до сих пор остается нерешенным.

А ведь стоило бы задуматься над тем, каково это не видеть мир: цветы, солнце, улыбку ребенка, не иметь возможности насладиться живописью, — проникнуться их проблемами и понять, как живут эти люди. И пусть они не любят вызывать к себе жалость и научились жить с этой особенностью, возможно, пример такой жизни смирит кого-нибудь с собственными неудачами и заставит задуматься тех, кто должен и может помочь, но не делает этого.

По последним данным, слепые составляют одну десятую часть всего населения мира. Среди этих людей есть много известных деятелей культуры и общественности, также занимаются слепые и политикой. Но встречаются среди них и такие талантливые люди, о которых мало кто знает. Это одаренные музыканты, поэты и композиторы, которые обладают хорошим осязанием и слухом, остро чувствуют жизнь, которую не видят.

Несомненно, живут такие герои и в нашей республике, только мы не оказываем им должного внимания и не поддерживаем их в тех начинаниях, которые могли бы послужить им трамплином для дальнейшего роста и уверенности в том, что они такие же члены общества и имеют не ограниченные, а безграничные возможности.

Другими словами, очень хотелось бы, чтобы все здоровые люди помнили о том, что только наше неравнодушие и помощь помогают слепым полноценно жить и трудиться. К этому и призывают организаторы Международного дня слепых.